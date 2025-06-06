İzmir'de katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu

Bayram günü acı haber geldi. İzmir'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada anne ve baba hayatını kaybetti, 1'i bebek 2 kişi de yaralandı.

Kaza Bornova ilçesine bağlı Ankara Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. E.E. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ambarlı Kavşağı yakınlarında refüje çarptı.

SAVRULAN ARAÇ BİR AİLEYİ PARÇALADI

Kazada savrulan araç, daha sonra karşı şeritte ilerleyen Haydar Aslan'ın kullandığı araba ve bariyere çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

5 AYLIK BEBEK HEM ÖKSÜZ HEM YETİM KALDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Haydar Aslan ve arka koltukta oturan eşi Ecennur Deniz Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aslan çiftinin 5 aylık bebekleri V.E. Aslan ile sürücü E.E, itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarıldı.

Bebek, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, E.E. ise Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Daha sonra İzmir Şehir Hastanesine sevk edilen E.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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İzmir'den Ankara'ya gitmek üzere yola çıktıkları öğrenilen Aslan çiftinin cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.