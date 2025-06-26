Denizlili çiftçiler 1 yıldır kabusu yaşıyor: Bunu kim kullanırsa başı yanıyor! "Tarlamız boş, korkuyoruz"

Denizli'de kuraklık nedeniyle DESKİ'nin arıtılmış suyunu kullanan Pamukkale Ovası'ndaki 5 mahalle, 1 yıldır kabusu yaşıyor. Ektikleri tüm mahsul kuruyan çiftçi 10 yıldır başlarına ilk kez böyle bir şey geldiğini söyleyip "Tarlamız boş, korkuyoruz. Suyu kim kullanırsa onun başı yanıyor. Suyun girdiği yerde mısır bile çıkmıyor" deyip yetkililerden zararlarının karşılanmasını istedi.

Denizli'de kuraklık nedeniyle barajlardaki su çiftçiye yetmediği için arıtma tesisinden arıtılan atık sular, 10 yıldır Pamukkale Ovası'ndaki 5 mahalleye veriliyordu.

Ancak ekim ayından bu yana yonca ve mısır ekilen 5 bin dönümlük arazi, mahsul yetişme aşamasında geçerken aniden kurudu. Tarlalar sadece kurumakla kalmadı arazilerde çimlenme de olmadı, çiftçi bu yıl hiç mahsul alamadı.

KURUMLARIN KAPISINA DAYANDILAR

Yıllardır sulama yapılan sudan bu yıla kadar hiçbir mahsul zarar görmedi. Aylardır yaptıkları harcamalara rağmen bu yıl hiç ürün alamayacak olan üreticiler, DESKİ Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne müracaat etti.

İlgili kurumların inceleme amaçlı aldığı su analiz sonuçlarının çıkmasını bekleyen çiftçiler, bu yılki üretim sezonunu boş geçirdiklerini ifade ederek, zararlarının karşılanmasını talep etti.

"TARLAMIZ BOŞ, KORKUYORUZ"

Sulama suyunun mahsullerini kuruttuğu için defalarda ekim yaptığını belirten Çeltikçi Mahallesinde mısır üreticisi Ahmet Çalban, "Ürünlerimizi suladığımız yer DESKİ arıtmadan geliyor. Kasım ayında yonca diktim. Yağmur yağmadığı için gelen su ile sulayınca yoncalarım kurudu. Mayısta yaptığımız zararlardan dolayı bir şey ekemedik. Mayısın ardından mısır çizimi yaptık. İlk yaptığımız mısır çizimi kurudu.

Şimdi de ikinci çizimdeyiz ve görüyorsunuz şimdiki mısırlarda kurudu. Tarlamız boş, korkuyoruz. Maalesef tarlalarımız boş. Mahsul ekmekten şu anda korkuyoruz. Çünkü eksek de yine aynısı olacak. Kışa kadar toprağı havalandıracağız ardından buğday ekeceğiz. Bakalım, deneyeceğiz inşallah sıkıntı yaşamayız. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden zararımızın karşılanmasını istiyoruz. O kadar gübre aldık, mazot yaktık ve bunların hepsi çok pahalı. Bu konuda bize yardımcı olmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"KİM KULLANIRSA ONUN BAŞI YANIYOR"

Pamukkale Ovasına yaklaşık 10 yıldan bu yana barajdan su gelmediğini ifade eden Ahmet Çalpan, "Önceden DESKİ'den ise gelen arıtmalarda sıkıntı yoktu. Ama son 1 yıldır arıtmadan gelen sularda sıkıntı var. Artık dışarıdan bir atık mı dökülüyor, ne oluyor bilmiyoruz. Bize gelen suyu biz kullanıyoruz ama keşke kullanmasaydık. Kullanmayı korkuyoruz. Gittikçe işler kötüye gidiyor. Her gün başka çiftçinin tarlası kuruyor. Kim kullanırsa suyu onun başını yıkıyor" dedi.

"SUYUN GİRDİĞİ YERDE MISIR BİLE ÇIKMIYOR"

DESKİ'den su kullanan bölgelerde ürün çıkmadığını iddia eden Çeltikçi Muhtarı Turgut Çoban ise su kanalında oluşan taşkınından dolayı tarlasının bir kısmının istenmeden sulandığını ve sadece bu bölgedeki ürünlerin kuruduğunu iddia ederek, "Tarlanın bir tarafı kurumuş diğer tarafından ise hala ürünler yetişiyor. Sulama kanalından gelen su yanlışlıkla buraya girerek ürünleri kuruttu. Allah'tan bütün tarlaya girmedi. Suyun girdiği yerde mısır bile çıkmıyor.

Su kullanılmayan yer şu an yemyeşil. Bütün yetkililere bildirdim. Herkeste sorunu araştırıyoruz muhtarım diyor. Ne durumdayız ne yapacağız bilmiyoruz. Birçok çiftçi mağdur durumda. Çiftçi gübre atıyor, tohumunu alıyor, mazot zaten pahalı, bu çiftçinin hakkını düşünecek bir kurum yok mu. Yetkililerden tek istediğimiz şey, birisi sesimizi duysun" şeklinde konuştu.