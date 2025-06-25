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İmam Sadettin Kılıç'ın vasiyeti kriz çıkardı! Belediye ile halk karşı karşıya geldi, devreye Cumhurbaşkanlığı girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İmam Sadettin Kılıç&#039;ın vasiyeti kriz çıkardı! Belediye ile halk karşı karşıya geldi, devreye Cumhurbaşkanlığı girdi
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Burhaniye'de imamlık yapan Sadettin Kılıç, 88 yaşında hayatını kaybetti. Kılıç vasiyetinde camideki türbenin bahçesine defnedilmek istedi. Ancak belediye kaymakamlıktan valiliğe kadar herkesin devreye girmesine rağmen kabul etmedi. Olayın büyümesi üzerine çevik kuvvet türbede nöbet tutmaya başladı. Defin işlemi Cumhurbaşkalığından gelen onay imzasıyla gerçekleşti.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Kocacami’de imamlık yapan 88 yaşındaki Sadettin Kılıç, 4 gün önce hayatını kaybetti. İmam Kılıç, vasiyetinde Eski Burhaniye Belediyesi binasının yanındaki yakınındaki Muhyiddin-i Rumi Hazretleri Türbesi’ne defnedilmek istediği belirtildi.

İmam Sadettin Kılıç'ın vasiyeti kriz çıkardı! Belediye ile halk karşı karşıya geldi, devreye Cumhurbaşkanlığı girdi - 1. Resim

Ancak bu talebi, CHP’li Burhaniye Belediyesi tarafından kabul edilmedi. Bu süreç ve izin alma çabaları 4 gün sürdü ve sorun belediye ve vatandaşlar arasında bir krize dönüştü

İmam Sadettin Kılıç'ın vasiyeti kriz çıkardı! Belediye ile halk karşı karşıya geldi, devreye Cumhurbaşkanlığı girdi - 2. Resim

KAYMAKAMDAN EMNİYET MÜDÜRÜNE KADAR HERKES DEVREYE GİRDİ

Bölgeye, Burhaniye Kaymakamlığı’na vekâlet eden Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş gelerek sorunun çözümü için girişimlerde bulundu. Kaymakam Odabaş ile birlikte Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit de bölgeye gelerek CHP’li Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile görüştü.

İmam Sadettin Kılıç'ın vasiyeti kriz çıkardı! Belediye ile halk karşı karşıya geldi, devreye Cumhurbaşkanlığı girdi - 3. Resim

ÇEVİK KUVVET ÖNLEM ALDI

Defin işlemi için gerekli olan Cumhurbaşkanlığı onayı beklenirken zaman zaman gergin anlar yaşandı. Türbe çevresinde Çevik Kuvvet ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

İmam Sadettin Kılıç'ın vasiyeti kriz çıkardı! Belediye ile halk karşı karşıya geldi, devreye Cumhurbaşkanlığı girdi - 4. Resim

Onayın gelmesinin ardından, Sadettin Kılıç, vasiyeti üzerine türbe bahçesine defnedildi.

İmam Sadettin Kılıç'ın vasiyeti kriz çıkardı! Belediye ile halk karşı karşıya geldi, devreye Cumhurbaşkanlığı girdi - 5. Resim

HALKLA BELEDİYE ÇALIŞANLARI KARŞI KARŞIYA GELDİ

Sadettin Kılıç’ın büyük oğlu Cemalettin Kılıç yaptığı açıklamada, "Babamız Burhaniye’ye manevi şahsiyet olarak damgasını vurmuş bir kişidir. 65 senedir Burhaniye’ye hizmet eden bir şahsiyettir. Bize de vasiyet etti. Defnetmek istediğimiz yer, çocukluğumuzun geçtiği, onun da 50 yıl yaşadığı evin yanıdır. 22’sinde kaymakamlığa dilekçeyle başvurduk. Bugün saat 14.30’da Cumhurbaşkanımızın imzaladığı bilgisi geldi.

İmam Sadettin Kılıç'ın vasiyeti kriz çıkardı! Belediye ile halk karşı karşıya geldi, devreye Cumhurbaşkanlığı girdi - 6. Resim

Ancak Burhaniye Belediye Başkanı bu yerin belediyeye ait olduğunu söyleyerek izin vermek istemedi. Kaymakamımız ilgili kanunu okudu, ancak yine de belediye direndi.

İmam Sadettin Kılıç'ın vasiyeti kriz çıkardı! Belediye ile halk karşı karşıya geldi, devreye Cumhurbaşkanlığı girdi - 7. Resim

İl Emniyet Müdürümüz de geldi, vali bey tarafından asayişin sağlanması için görevlendirilmişti. Belediye başkanının tutumu halkla belediye çalışanlarını karşı karşıya getirdi. Polis olmasa büyük bir arbede çıkabilirdi. Şükür ki sabırla bekleyerek bu defin işlemini gerçekleştirdik" dedi.

İmam Sadettin Kılıç'ın vasiyeti kriz çıkardı! Belediye ile halk karşı karşıya geldi, devreye Cumhurbaşkanlığı girdi - 8. Resim

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, türbenin bulunduğu alanın belediye mülkiyetinde olduğunu ve meclis kararı olmadan böyle bir defin işlemine izin verilemeyeceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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