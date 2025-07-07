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Hırsızlık için gittiği yerde dükkan sahibi karşıladı! Pes dedirten anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hırsızlık için gittiği yerde dükkan sahibi karşıladı! Pes dedirten anlar kamerada
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Nevşehir'de bir kişi hırsızlık için gittiği dükkanda önce güvenlik kameralarına, sonra da iş yeri sahibine yakalandı. Maskeli hırsız, dükkan sahibi ile yaşanan arbedenin ardından gözden kaybolurken o anlar başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Pes dedirten olay, Nevşehir’de Yeni Sanayi Sitesi 7. blokta bulunan bir iş yerinde yaşandı. İş yeri sahibi gece saatlerinde iş yerini kapatacağı esnada, sokak kedilerine yem bırakmak için dükkânından dışarı çıkarak yan caddeye geçti.

Hırsızlık için gittiği yerde dükkan sahibi karşıladı! Pes dedirten anlar kamerada - 1. Resim

BUZDOLABI MOTORUNUN ARKASINA SAKLANDI

Bu durumu fırsat bilen yüzü maskeli hırsız, bir anda dükkâna girmek için caddeden yürümeye başladı. Dükkan önüne geldiğinde dükkan sahibinin geldiğini fark eden hırsız, dükkanın önünde bulunan buzdolabı motorunun arkasına saklandı.

Hırsızlık için gittiği yerde dükkan sahibi karşıladı! Pes dedirten anlar kamerada - 2. Resim

DÜKKAN SAHİBİ İLE KARŞI KARŞIYA KALDI

Bir anda dükkan sahibi ile karşı karşıya gelen maskeli hırsız, dükkan sahibi ile bir süre arbede yaşadıktan sonra kaçarak gözden kayboldu.

Hırsızlık için gittiği yerde dükkan sahibi karşıladı! Pes dedirten anlar kamerada - 3. Resim

''TAHTAYLA VURMAYA ÇALIŞTI''

Yaşadıklarını anlatan dükkan sahibi Murat Güngör "Kedilere yem vermek için dükkandan çıktım. Geldiğimde buzdolabının motoru çalışıyor mu diye kontrol etmek istedim. Eğilince burada bir karaltı gördüm. Üzerine varınca dolabın üzerinde duran tahtayla bana vurmaya çalıştı. Bende karşı hamle yapınca kısa süreli bir arbede yaşadık. Daha sonra kaçarak gözden uzaklaştı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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