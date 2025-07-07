Buna yürek dayanmaz… Gelinin düğün günü, kardeşinin ölüm günü oldu
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Bitlis'in Güroymak ilçesinde düğün konvoyundaki motosikletin vinçle çarpışması sonucu gelinin kardeşi hayatını kaybetti. Kaza anları düğün kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Yürek yakan olay, Bitlis'in Güroymak ilçesinde yaşandı.
DÜĞÜN KONVOYUNDA VİNÇLE ÇARPIŞTI
Gölbaşı beldesi mevkisinde gelinin kardeşi olan Tahir Kardaş'ın yönetimindeki motosiklet, düğün konvoyunda karşı yönden gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen vinçle çarpıştı.
TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Kardaş, ambulansla Güroymak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kardaş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı düğün kamerasına yansıdı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Zeynep Erdivanlı