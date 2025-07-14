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Ayşe'yi öldürüp cesedini valizle yola attı! Caninin ilk işi evini kırmızıya boyatmak olmuş

Kaynak: Anadolu Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedinin yol kenarında valizde bulunmasına ilişkin, aralarında eski erkek arkadaşının da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan katil zanlısının cinayetin ardından evini kırmızıya boyattığı ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün yol kenarında bir valiz içerisinde ceset bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti. Valizin içerisindeki ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Cesedin üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'a (22) ait olduğu belirlendi. Araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri, Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı C.K'nin (38) Küçükçekmece'deki evine gittiğini belirledi.

Ayşe'yi öldürüp cesedini valizle yola attı! Caninin ilk işi evini kırmızıya boyatmak olmuş - 1. Resim

ESKİ POLİS DAHİL 6 KİŞİ GÖZALTINDA

Ekipler, Tokyaz'ın bu evde öldürülüp valize konulduğunu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etti. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerin incelenmesinin ardından, aralarında eski polis memuru C.K'nin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

EVİ KIRMIZIYA BOYATMIŞ

Şüpheli C.K'nin evdeki kan izlerini yok etmek için önce evi kırmızı renge boyadığı, ardından da evi temizlettiği ortaya çıktı.

Ayşe'yi öldürüp cesedini valizle yola attı! Caninin ilk işi evini kırmızıya boyatmak olmuş - 2. Resim

GÖZYAŞLARI İÇİNDE DEFNEDİLDİ

Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cenazesinin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Hatay'da defnedildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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