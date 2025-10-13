Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > İstanbul'da trafik felç! Durma noktasına geldi

İstanbul'da trafik felç! Durma noktasına geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul’da iş çıkışı saatlerinde trafik yoğunluğu Avrupa Yakası’nda yüzde 71, Anadolu Yakası’nda yüzde 80’e ulaştı ve ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu. Özellikle D-100 Karayolu Göztepe mevkiinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 71, Anadolu Yakası'nda yüzde 80 olarak ölçüldü.

İstanbul'da trafik felç! Durma noktasına geldi - 1. Resim

İş çıkış saatlerinde megakentte trafik yer yer durma noktasına gelirken, ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul'da trafik felç! Durma noktasına geldi - 2. Resim

Sürücüler zaman zaman ilerlemekte zorluk çekti.

İstanbul'da trafik felç! Durma noktasına geldi - 3. Resim

Trafiğin en yoğun olduğu noktalardan biri olan D-100 Karayolu Göztepe mevkiinde uzun araç kuyrukları görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kızılhaç, İsrailli esirlerin cesetleri için çağrı yaptı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Girne'de çiğköfteyle kardeşlik sofrası kuruldu - YaşamGirne'de çiğköfteyle kardeşlik sofrası kurulduKara yolunda bu şeridi kullanan "Mehter Marşı" dinliyor - YaşamKara yolunda bu şeridi kullanan "Mehter Marşı" dinliyorBolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü günde 5 saat trafiğe kapatılacak - Yaşamİstanbul yönü günde 5 saat trafiğe kapatılacakBakan Yerlikaya, sosyal medya akımına katıldı: Çay bardağı elimde, tebessüm gönlümde - YaşamBakan Yerlikaya, sosyal medya akımına katıldı: Çay bardağı elimde, tebessüm gönlümdeSakarya'da motosiklet ve otomobil çarpıştı: Sürücü yola fırladı - YaşamSakarya'da motosiklet ve otomobil çarpıştı: Sürücü yola fırladıErzurum'a ekim ortasında kar yağdı, şehir merkezi beyaz örtüyle kaplandı - YaşamEkim ortasında şehir merkezi karla kaplandı
Sonraki Haber Yükleniyor...