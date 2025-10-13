İstanbul'da trafik felç! Durma noktasına geldi
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
İstanbul’da iş çıkışı saatlerinde trafik yoğunluğu Avrupa Yakası’nda yüzde 71, Anadolu Yakası’nda yüzde 80’e ulaştı ve ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu. Özellikle D-100 Karayolu Göztepe mevkiinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 71, Anadolu Yakası'nda yüzde 80 olarak ölçüldü.
İş çıkış saatlerinde megakentte trafik yer yer durma noktasına gelirken, ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu.
Sürücüler zaman zaman ilerlemekte zorluk çekti.
Trafiğin en yoğun olduğu noktalardan biri olan D-100 Karayolu Göztepe mevkiinde uzun araç kuyrukları görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş