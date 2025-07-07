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Bayraktar TB2 Avrupa’da bir ilki gerçekleştiriyor! National Interest itiraf etti: Seriyi yenmek imkansız

Kaynak: Dış Haberler
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Bayraktar TB2, Türkiye, İHA, Avrupa, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Türkiye’nin gururu Bayraktar TB2, Avrupa’da üretilecek ilk Türk İHA’sı unvanını almaya hazırlanıyor. National Interest, “Bu seriyi yenmek imkânsız” diyerek Türkiye’nin İHA gücünü itiraf etti.

ABD merkezli The National Interest, Türkiye’nin dünyaca ünlü yerli ve milli İHA’sı Bayraktar  TB2’nin Avrupa’daki ilk üretim üssünün İtalya olacağını yazdı. Dergi, bu hamlenin Ankara’ya küresel savunma pazarında önemli bir avantaj kazandıracağına dikkat çekti ve anlaşmayı detaylıca "mercek altına aldı".

Bayraktar TB2 Avrupa’da Bir ilki gerçekleştiriyor! National Interest itiraf etti: Seriyi yenmek - 1. Resim

"TÜRKİYE İTALYA'DA ÜRETİM BAŞLATIYOR"

Haberde, Türkiye ile İtalya arasındaki anlaşmanın Ankara'ya ihracat alanını Avrupa'ya genişletme fırsatı sunduğu vurgulandı.

National Interest şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'nın önde gelen insansız hava aracı üreticisi, meşhur TB2 drone platformunu İtalya'da üreteceğini duyurdu."

Baykar tarafından yapılan açıklamada ise "AKINCI ve TB2 İHA'ların üretimi, gelecekteki pazar talebini desteklemek için Piaggio Aerospace'in tesislerinde yapılacak" denildi.

"YERLİ VE MİLLİ İHA'DA YENİ AŞAMA"

Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayii atılımının bir parçası olarak öne çıkan TB2, şimdi Avrupa’da üretilecek ilk Türk İHA’sı olma unvanını da kazanacak.

National Interest, TB2’nin Baykar için en popüler ihracat ürünlerinden biri olduğuna ve Ankara’nın savunma sanayii gücünü dünyaya kabul ettirdiğine dikkat çekerek, şu cümleleri kullandı:

"Türkiye'nin TB2 serisini yenmek zor olacak."

"ANKARA'NIN İHA GÜCÜ AVRUPA'YA TAŞINIYOR"

Haberde, Mart ayında imzalanan mutabakat zaptına atıfla, İtalyan Leonardo şirketinin faydalı yükler ve görev sistemleri üzerinde çalışacağı, Baykar’ın hava aracı portföyüyle entegre çözümler sunacağı belirtildi.

National Interest, TB2’nin Rusya-Ukrayna savaşındaki kritik rolü, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki başarısı ve dünya çapında artan popülaritesiyle modern çatışma doktrinini değiştirdiğini de vurguladı.

"TÜRKİYE KÜRESEL OYUNCU OLUYOR"

Yazıda, Ankara’nın yükselen İHA teknolojisiyle kendisini silahlı İHA üretim merkezi haline getirdiği belirtilerek, "Baykar'ın İtalyan mevkidaşı ile yaptığı anlaşma, Ankara'nın küresel erişimini artıracaktır" değerlendirmesi yapıldı.

Kaynak: Dış Haberler

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