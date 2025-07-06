Hindistan'dan dikkat çeken itiraf! Türkiye’nin TB2’leri savaşın gidişatını değiştirdi

Hindistan’dan dikkat çeken bir itiraf geldi! Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcısı, Pakistan’la yaşanan son çatışmada Türkiye yapımı Bayraktar TB2 SİHA’larının savaşın kaderini değiştirdiğini söyledi.

Hindistan Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Rahul R. Singh’in açıklamaları gerilimi tırmandırdı.

Singh, Pakistan'la yaşanan son çatışmada Türkiye menşeli Bayraktar TB2 SİHA'larının belirleyici olduğunu itiraf ederek "Türkiye savaşın seyrini değiştirdi" dedi.

Bu sırada, Hindistan Hava Kuvvetleri Komutanı'nın Atina ziyareti ve Yunan mevkidaşıyla imzaladığı savunma anlaşması dikkat çekti. Yunan basını, Hindistan'ın Yunanistan'a Uzun Menzilli Kara Taarruz Seyir Füzesi (LR-LACM) tedarik etmeyi kabul ettiğini yazdı.

"HİNT FÜZELERİ ANKARA'NIN KAPISINDA"

Diplomatik kaynaklar, Hint füzelerinin Ege'de konuşlandırılmasının "Türkiye'yi doğrudan hedef alan bir caydırıcılık politikası" olduğunu iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın savunma işbirliklerine atıfla "Biz kimseye tehdit değiliz ama çıkarlarımızı koruruz" mesajı vermişti.

"YENİ DELHİ GÜNEY KIBRIS VE ERMENİSTAN'LA DA YAKINLAŞIYOR"

Hindistan’ın yalnızca Yunanistan’la değil, Türkiye'nin hassasiyet taşıdığı Kıbrıs ve Ermenistan’la da savunma ve diplomasi trafiğini artırması Ankara'da "çevreleme" stratejisi olarak görülmekte.

Ermeni basını, Hindistan'ın Türkiye'ye karşı "yapıcı bölgesel ortak" haline geldiğini ileri sürdü.

"EGE'DE HİNT FÜZESİ TEHDİDİ"

Ege Denizi'nde Türkiye ile Yunanistan arasında onlarca yıldır süren deniz yetki alanı ve adaların statüsü tartışmaları zaten gerilimli.

Dışişleri Bakanlığı'na göre Yunanistan'ın deniz yetki alanını 12 mile çıkarması Ege'nin %71'ine el koyması anlamına geliyor. Buna karşılık Türkiye, kendi kıyılarına erişimin kısıtlanmasına asla izin vermeyeceğini defaatle vurgulamaya devam ediyor.