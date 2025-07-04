Pekin’den Hindistan’a peş peşe tehdit gibi uyarılar! "İşimize karışırsanız bedelini ödersiniz”

Çin, Dalai Lama'nın halefiyle ilgili Hintli bakanın yaptığı açıklamalara çok sert tepki gösterdi. Pekin yönetimi art arda yaptığı açıklamalarda Hindistan’ı açıkça uyararak, Tibet meselesine karışmamaları gerektiğini ve aksi halde sonuçlarının ağır olacağını ima etti

Çin, üst düzey bir Hintli bakanın Dalai Lama'nın halefine ilişkin yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Cuma günü yaptığı yazılı açıklamada, "Çin, Hindistan'ın Tibet meselesini içişlerine karışmak için kullanmayı bırakmasını ve ilişkilerin gelişimini etkilemekten kaçınmasını umuyor." ifadelerine yer verdi.

GERİLİM TIRMANIYOR

Gerginliğe yol açan açıklama Perşembe günü bir Hintli yetkiliden geldi. Hintli bakan, Tibet Budizminin ruhani lideri olarak Dalai Lama'nın halefini seçme yetkisinin yalnızca Dalai Lama'ya ve onun kurduğu vakfa ait olduğunu söyledi.

Pekin yönetimi, imparatorluk dönemine kadar uzanan uygulamalara atıfta bulunarak bir sonraki Dalai Lama'yı onaylama hakkının Çin’e ait olduğunu öne sürmeye devam ediyor.

DALAİ LAMA NEDEN ÖNEMLİ?

Dalai Lama'nın halefiyeti konusu Çin için son derece hassas bir mesele olarak öne çıkıyor. Pekin yönetimi, Tibet üzerinde egemenlik iddiasını pekiştirmek için halef sürecini kontrol etme isteğini her fırsatta dile getiriyor.

Hindistan ise Tibet'i resmi olarak Çin’in bir parçası olarak tanısa da, 1959'dan bu yana Dalai Lama’ya ve Tibetli sürgün toplumuna ev sahipliği yapıyor. Bu durum, iki ülke arasında sık sık diplomatik gerginliklerin yaşanmasına yol açıyor.

İKİLİ İLİŞKİLERDE GERİLİMİ ARTIRABİLECEK BİR BAŞLIK

Çin yönetimi, Hintli bakanın sözlerini ikili ilişkilerin geleceği açısından uyarı niteliğinde değerlendirdi. Açıklamada, Hindistan'ın bu tür adımlardan kaçınmasının iki ülke ilişkilerinin sağlıklı gelişimi için kritik olduğu vurgulandı.