Pakistan'da terör saldırısı! 5 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın kuzeybatısında hükümet yetkilisini hedef alan bombalı saldırı ülkeyi sarstı. Yol kenarına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu en az 5 kişi hayatını, 11 kişi yaralandı.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde hükümet yetkilisini taşıyan araca yönelik bombalı saldırı düzenlendi. Olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

BOMBALI TUZAK PATLADI

Yetkililer, Bajaur bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, hükümet yetkilisini taşıyan aracın geçişi sırasında infilak ettiğini açıkladı. Yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.

Henüz saldırıyı üstlenen herhangi bir grup olmadı.

SALDIRILAR SINIR BÖLGELERİNDE YOĞUNLAŞIYOR

Pakistan'da özellikle Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde silahlı saldırılar sıkça yaşanıyor.

Hayber Pahtunhva'da Peştun etnik gruplarıyla bağlantılı silahlı gruplar, güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alırken; Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) öne çıkıyor. BLA, Belucistan'ın Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının kendi bölgesini yönetmesini talep ediyor.

Pakistan yönetimi, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da konuşlandığını ve saldırılarını buradan planladığını öne sürüyor. Ancak Afganistan yönetimi bu suçlamaları reddediyor.