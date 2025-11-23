Boks dünyasının en sıra dışı eşleşmelerinden biri için geri sayım başladı. Jake Paul ile eski ağır sıklet dünya şampiyonu Anthony Joshua, yılın en çok konuşulan maçlarından birinde karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Netflix, dev mücadelenin tarih, saat ve yer bilgilerini duyurdu.

Sosyal medya fenomenliğinden profesyonel boksa uzanan Jake Paul ile dünya ağır sıkletinin en bilinen isimlerinden Anthony Joshua, beklenmedik bir karşılaşmada ringe çıkacak. Gervonta Davis maçının iptal edilmesinin ardından hızla yeni bir rakip arayışına giren Paul, sonunda Joshua ile anlaşma sağladı.

JAKE PAUL VS ANTHONY JOSHUA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Jake Paul ile Anthony Joshua arasındaki profesyonel boks karşılaşması 19 Aralık 2025 tarihinde düzenlenecek. Mücadele, Türkiye saatiyle gece saatlerinde yayınlanması beklenen özel bir program kapsamında gerçekleştirilecek.

Karşılaşma üçer dakikalık sekiz raunt üzerinden oynanacak. Joshua’nın son yıllardaki ağırlığı nedeniyle bu karşılaşma için 245 lbs altına inmesi gerekiyor. Her iki boksör de standart 10 ons eldiven kullanacak.

JAKE PAUL VS ANTHONY JOSHUA MAÇI NEREDE?

Dev müsabaka, ABD’nin Miami kentinde bulunan Kaseya Center arenasında yapılacak. Daha önce birçok büyük spor ve eğlence organizasyonuna ev sahipliği yapan Kaseya Center, bu karşılaşmayla birlikte yılın en önemli boks etkinliklerinden birini ağırlayacak.

Etkinlik aynı zamanda Netflix üzerinden canlı yayınlanacak. Platform, son olarak Jake Paul - Mike Tyson gösteri maçında 108 milyon izleyiciye ulaşarak rekor kırmıştı. Paul - Joshua karşılaşmasının da dünya çapında büyük bir izlenme başarısı elde etmesi bekleniyor.

JAKE PAUL VS TANK DAVİS MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ, ERTELENDİ Mİ?

Jake Paul’un bu yıl içinde yapması planlanan Gervonta “Tank” Davis maçı resmi olarak iptal edildi. Davis hakkında Miami’de açılan dava kapsamında fiziksel şiddet, alıkoyma ve ölümle tehdit etme gibi ciddi suçlamalar bulunması nedeniyle yayıncı kuruluş Netflix ve Paul’un ekibi karşılaşmayı durdurma kararı aldı.

Bu nedenle Paul-Davis maçı gerçekleşmedi. İptalin ardından Paul’un ekibi yeni rakip arayışına geçti ve görüşmeler sonunda Anthony Joshua ile anlaşma sağlandı.

