Avukattan cezaevine uyuşturucu servisi! 'İç çamaşır' detayı dikkat çekti

Avukattan cezaevine uyuşturucu servisi! 'İç çamaşır' detayı dikkat çekti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Avukattan cezaevine uyuşturucu servisi! &#039;İç çamaşır&#039; detayı dikkat çekti
Avukat, Cezaevi, Uyuşturucu, Suçüstü, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cezaevinde tutuklu bulunan müvekkiline iç çamaşırına gizlediği uyuşturucu hapları vermeye çalışan avukat, görevlilerin dikkati sayesinde suçüstü yakalanarak tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Kırşehir Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda dikkat çeken bir olay yaşandı. 2019 yılında Kırşehir Barosu'nda stajını tamamladıktan sonra avukatlık mesleğine adım atan Meltem Yılmaz, tutuklu müvekkilini ziyareti sırasında uyuşturucu hap vermeye çalışırken suçüstü yakalandı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ELE VERDİ

Avukat Yılmaz, yağma ve yaralama suçlarından tutuklu olan A.K. isimli müvekkiliyle görüşmek üzere cezaevine geldi. Ancak görüşme sırasında sergilediği şüpheli tavırlar cezaevi görevlilerinin dikkatinden kaçmadı. Bunun üzerine güvenlik kameraları titizlikle incelendi. Görüntülerde, avukatın iç çamaşırının askısına gizlediği bir peçete içerisinde hapları müvekkiline vermeye çalıştığı açıkça görüldü.

ÇOK SAYIDA HAP BULUNDU

Sabah'ın haberine göre; olayın tespiti üzerine Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Şüpheli avukatın aracında yapılan aramada 63 adet sentetik ecza ele geçirildi. Cezaevinde tutuklu bulunan A.K.’nin üzerinden de peçeteye sarılı şekilde 13 adet yeşil reçeteye tabi sentetik hap bulundu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Meltem Yılmaz, çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

