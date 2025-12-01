Sosyal medya fenomeni olan Breezie O'Brien, içeceğini yudumlarken kullandığı cam pipetin kopan parçasını yanlışlıkla yuttu. Durumu başta önemsemeyen genç kadın, yaklaşık iki saat içinde kan kusmaya başlayarak hastanelik oldu.

Sosyal medya platformu TikTok’ta fenomen olan Breezie O'Brien, yeniden kullanılabilir cam pipetle su içerken, boğazından sert bir cismin geçtiğini hissetti. Kontrol ettiğinde, pipetin ucundan yaklaşık 1,5 santimetrelik keskin, tırtıklı bir cam parçasının midesine indiğini fark etti.

KAN KUSMAYA BAŞLADI

Başlangıçta kendini iyi hissettiğini ve durumu önemsemediğini söyleyen genç kadın, iki saat içinde kan kusmaya başladı. Kadın acil bir şekilde hastaneye giderken, doktorlar durumu başta önemsemedi.

YEMEK BORUSUNU DELİP MİDESİNE SAPLANMIŞ

Durum, kısa süre içinde anlaşılınca sağlık yetkilileri alarm durumuna geçerek gastroenteroloji ekibinden acil röntgen istedi. Görüntüler, hayati tehlike oluşturan cam parçasının yemek borusunu geçip mideye saplandığını ortaya koydu.

PARÇA ÇIKARILAMADI

Dailymail’in haberine göre genç kadın, hızlıca ameliyathaneye alındı ve acil operasyon için anestezi uygulandı. Ancak cerrahlar operasyona hazırlanırken parçanın mideden çıktığını ve bağırsak yolunda ilerlediğini tespit etti. Bu nedenle parçanın çıkarılması ‘imkansız’ olarak belirtildi. Doktorlar, O'Brien'a önümüzdeki iki gün boyunca kanama olup olmadığını gözlemlemesini ve dışkısını kontrol etmesini söyledi.

Yaşadığı olayı sosyal medya hesabından paylaşan fenomen, takipçilerine "Yemek borumdan ve midemden geçtiği için muhtemelen sorun olmayacağını belirttiler" şeklinde açıklama yaptı.

"BU RİSKE DEĞMEZ"

Son dakika iptal olan operasyonun ardından konuşan O’Brien, “Bu riske değmez.” diyerek takipçilerinin cam pipet kullanmamaları konusunda uyarıda bulundu.

O'Brien, daha önce TikTok Shop üzerinden söz konusu ürünlerin tanıtımını yapmış ve satışlardan komisyon almıştı. Yaşananların ardından bir daha asla pipet tanıtımı yapmayacağına dair söz verdi.

