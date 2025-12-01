Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, ilk defa eski takımı Galatasaray'a rakip olacak. Kerem'in derbiye özel olarak hazırlandığı belirtiliyor.

Süper Lig'de gözler bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine çevrildi. Dev maç öncesi gözler Kerem Aktürkoğlu'nun üzerinde olacak. Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan ve ardından Fenerbahçe'nin yolunu tutan Kerem Aktürkoğlu, eski takımına karşı ilk defa forma giyecek.

GOL ATMAK İSTİYOR

Fenerbahçe'ye Galatasaray formasıyla 2, Benfica formasıyla 1 gol atan Kerem Aktürkoğlu, bu akşamki dev maçta da ağları havalandırmayı hedefliyor.

DERBİYE ÖZEL HAZIRLANDI

Sözcü'de yer alan habere göre Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a karşı ilk maçına çıkacak olmanın heyecanını yaşayan Kerem Aktürkoğlu'nun derbiye özel olarak hazırlandığı ve karşılaşma için sabırsızlandığı ifade ediliyor.

GOL SORUSUNA "İNŞALLAH" DEMİŞTİ

Kerem Aktürkoğlu, Çaykur Rizespor maçı sonrası kendisine yöneltilen "Galatasaray derbisinde gol var mı?" sorusuna "İnşallah" cevabını vermişti.

