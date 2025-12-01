ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 90 yaşındaki bir sürücünün aracıyla bir kahve dükkanına dalması sonucu dükkan büyük hasar alırken, sürücü de ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, yaşlı adamın alkollü olabileceğinden şüpheleniliyor.

Kaliforniya’nın Las Gatos bölgesinde yaşayan 90 yaşındaki bir sürücü, kontrolünü kaybederek bir kahve dükkanına daldı. Korkunç kaza Şükran Günü gecesi meydana gelirken; yaşlı adam ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı, dükkan ise büyük hasar gördü.

ABD’de gece yarısı korkunç dakikalar! 90 yaşındaki sürücü kahve dükkanına böyle daldı

Kaza, etraftaki güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

New York Post’un haberine göre, olayın ardından konuşan dükkan sahibi Teri Hope, işletmesinin gördüğü hasardan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Yıkımdan dolayı perişanım, ancak araç sürücüsü dışında içeride kimsenin yaralanmamış olmasından dolayı inanılmaz derecede minnettarım" ifadelerinde bulundu.

ALKOLLÜ OLABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Los Gatos Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, alkolün kazada rol oynamış olabileceğinin düşünüldüğü ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.



Editör:ZEYNEP ERDİVANLI

Haberle İlgili Daha Fazlası