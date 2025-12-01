Hatay'da masaj salonuna fuhuş operasyonu yapıldı. 9 yabancı uyruklu kadın dolap arkasındaki gizli bölmede saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan kadınlara 114 bin 940 TL para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından Dörtyol ilçesinde faaliyet gösteren SPA ve masaj salonlarının kontrolü, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, fuhuş ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Hatay'da fuhuş operasyonu! 9 yabancı kadın gizli bölmeden çıktı

9 KADIN YAKALANDI

Bu kapsamda yapılan denetimlerde bir iş yeri içerisindeki gizli bölmede çalışma izni olmayan ve fuhşa sürüklenen 9 yabancı uyruklu kadın yakalandı. Gözaltına alınan kadınlara toplam 114 bin 940 TL idari para cezası uygulanırken, suçta kazanıldığı tespit edilen 256 bin 700 TL ele geçirildi.

İş yeri sahibi A.K. fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Editör:MAHMUT EKİNCİ

Haberle İlgili Daha Fazlası