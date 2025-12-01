Uzman Dr. Harika Dikdur, hava sıcaklığının düşmesinin ardından çocuklarda görülen solunum yolu enfeksiyonlarının arttığına dikkat çekerek uyardı. Dr. Dikdur, 3 günden fazla süren öksürük, nefes alma sorunlarında doktora başvurulması gerektiğini söyledi.

Sıcak havaların yerini soğuk havalara bırakmasının ardından özellikle okullarda grip vakaları artış göstermeye başladı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Harika Dikdur, aileleri artan solunum yolu enfeksiyonlarına karşı uyardı.

Soğuk hava sonrası çocuklarda görülen vakalar arttı

3 GÜNDEN UZUN SÜREN ÖKSÜRÜĞE DİKKAT

Dikdur, çocuklarda burun akıntısı ile başlayan ve ardından gelişen öksürük, hırıltılı solunum ve nefes darlığı gibi şikâyetlerin 2–3 günden uzun sürmesi durumunda mutlaka bir çocuk doktoruna başvurulması gerektiğini söyledi.

Öksürük 3 günden uzun sürüyorsa mutlaka doktora başvurun

GRİP AŞILARI ÖNEMLİ

Bağışıklık sistemi zayıf ve alerjik bünyeye sahip çocukların bu süreçte daha yüksek risk altında olduğunu belirten Dikdur "Bu dönemde yapılan grip aşıları, influenza virüsüne bağlı hastaneye yatış gerektirecek kadar ağır enfeksiyonları önler" diyerek aşı önemine dikkat çekti.

Aşı, bağışıklık sistemini güçlendiriyor

"ODA ISISI 20–22 DERECE OLMALI"

Vitamin ve mineral değerlerinin düzenli olarak takip edilmesi gerektiğini söyleyen Dikdur, şöyle uyardı:

Çocukların bulunduğu oda ısısı 20–22 dereceyi geçmemeli, nem oranı ise yüzde 40–50 arasında olmalıdır. İyi bir beslenme, düzenli uyku ve kalabalık ortamlardan uzak durmak enfeksiyon sıklığını azaltır.

Her çocuğun okul döneminde düzenli D vitamini kullanması gerektiğini belirten Dr. Dikdur, kan değerlerinde eksiklik tespit edilmesi hâlinde demir ve diğer vitamin-mineral desteklerinin yalnızca doktor önerisiyle başlanması gerektiğini de hatırlattı.

