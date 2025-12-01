Kaydet

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi sahilinde yürüyüş yapan Tolga Kılıç ve arkadaşları, kumsalda hareketsiz halde duran bir caretta caretta fark etti. Kaplumbağanın yanına yaklaşan vatandaşlar, hayvanın denize atılan misina ve iplere dolanarak mahsur kaldığını gördü. Duyarlı vatandaşlar tarafından yapılan müdahale ile üzerindeki misina ve iplerden temizlenen caretta caretta yeniden doğal ortamı olan denize bırakılırken, kurtarılma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

