Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nin yayından kaldırılacağı iddiaları gündemden düşmüyor. Dizi kadar senaryosunu kaleme alan isim de merak konusu oldu. Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem kimdir, nereli, kaç yaşında araştırılıyor.

Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi projelerde yer aldı gibi sorular izleyenlerin de gündemine yerleşti. Dizinin biteceği ve yayından kalkacağı hakkındaki iddiaların detayları ile beraber dizinin senaryo yazarı da merak edildi.

Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem kimdir? Dizinin yayından kaldırılacağı iddiaları ile gündeme geldi! - 1. Resim

KIZILCIK ŞERBETİ SENARİSTİ MERVE GÖNTEM KİMDİR?

İstanbul doğumlu olan Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem eğitimini İstanbul Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünde tamamlamıştır. İngiliz ve Alman edebiyatına duyduğu ilgi, polisiye eserler ve sinemaya olan merakı, yazarlık serüveninde etkili olmuştur. Akademik geçmişi ve edebi birikimi sayesinde birçok hikayeyi kaleme alan Göntem, senaryo dünyasında kısa sürede dikkatleri üzerine çekmiştir.

Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem kimdir? Dizinin yayından kaldırılacağı iddiaları ile gündeme geldi! - 2. Resim

MERVE GÖNTEM KAÇ YAŞINDA?

Senarist Merve Göntem’in 30’lu yaşlarının ortalarında olduğu tahmin edilmektedir. Dikkat çekici projelere imza atan Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem dizinin yeni sezon ilk bölümünün şikayet edilmesi ile de gündeme geldi.

Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem kimdir? Dizinin yayından kaldırılacağı iddiaları ile gündeme geldi! - 3. Resim

MERVE GÖNTEM NERELİ?

Merve Göntem, İstanbul’da dünyaya gelmiş ve büyümüştür. 

Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem kimdir? Dizinin yayından kaldırılacağı iddiaları ile gündeme geldi! - 4. Resim

MERVE GÖNTEM EVLİ Mİ?

Senarist Merve Göntem, Bora Elkoca ile evlidir. Çiftin bir kız çocukları bulunmaktadır. 

Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem kimdir? Dizinin yayından kaldırılacağı iddiaları ile gündeme geldi! - 5. Resim

KIZILCIK ŞERBETİ SENARİSTİ KİM?

Dizinin 4. sezon senaryosunda imzası bulunan isim Merve Göntem’dir. Daha önce Bihter filmiyle senaryo deneyimi yaşayan Göntem, ardından Kızılcık Şerbeti ekibine katılmıştır.

Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem kimdir? Dizinin yayından kaldırılacağı iddiaları ile gündeme geldi! - 6. Resim

KIZILCIK ŞERBETİ YAYINDAN KALKACAK MI?

Kızılcık Şerbeti dizisi bazı sahneleri nedeniyle sosyal medyada tartışmalara neden olarak RTÜK’e şikayetlerin yapıldığı belirtildi. Dizinin yayından kaldırılacağı yönünde söylentiler gündeme gelse de Show TV veya yapımcı firma tarafından iddiaları doğrulayan resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem kimdir? Dizinin yayından kaldırılacağı iddiaları ile gündeme geldi! - 7. Resim

KIZILCIK ŞERBETİ BİTİYOR MU?

Kızılcık Şerbeti'nin bittiğine dair bir açıklama henüz gelmedi fakat dizinin RTÜK tarafından incelemeye alındığı ve gelen şikayetler üzerine gereken işlemlerin uygulanacağı belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

