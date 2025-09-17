Kızılcık Şerbeti yeni bölüm olacak mı, bu hafta var mı? Kızılcık Şerbeti 105. bölüm sorgulanıyor

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm olacak mı, bu hafta var mı, 105. bölüm yayınlanacak mı sorularının cevapları netlik kazanmaya başladı. Kızılcık Şerbeti yeni sezon ilk bölümü sosyal medyada tartışma konusu olurken, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) konuyla ilgili değerlendirme başlattı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, dizinin aile değerlerine uygunluğunu ve toplum üzerinde doğurabileceği etkileri titizlikle incelediklerini ifade etti.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM OLACAK MI?

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Dizideki Doğa ve Firaz karakterleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ise Show TV'nin 19 Eylül yayın akışında yer alıyor.

Yeni sezon ilk bölüm Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) dikkatini çekerken, dizi incelemeye alındı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, dizinin aile ve toplum değerlerine uygunluğunu titizlikle değerlendirdiklerini açıklayarak gerekli önlemlerin alındığını duyurdu.

KIZILCIK ŞERBETİ BU HAFTA VAR MI?

Dizinin senaryosunda yalnızca Doğa ve Firaz hikayesinde düzenlemeye gidildiği belirtildi. Yapılan değişikliklerin ardından Kızılcık Şerbeti 105. bölüm izleyicilerle buluşmak üzere ekranlara geri dönecek. Show TV yayın akışına göre dizinin yeni bölümü 19 Eylül 2025 Cuma akşamı saat 20:00’de yayınlanacak.

KIZILCIK ŞERBETİ 105. BÖLÜM NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti’nin 105. bölümü 19 Eylül Cuma akşamı saat 20:00’de Show TV ekranlarında yayınlanacak. 105. bölümde Doğa ve Firaz arasındaki gelişmelerin küçük değişikliklerle yeniden düzenleneceği ifade edildi.

KIZILCIK ŞERBETİ YAYINDAN KALKTI MI?

Dizinin 105. bölüm fragmanı ve bazı tanıtımlar kısa süreliğine platformlardan kaldırıldı fakat Kızılcık Şerbeti yayından tamamen kalkmadı. Yapılan senaryo düzenlemelerinin ardından 105. bölüm yayınlanacak.