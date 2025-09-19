Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? 19 Eylül Cuma Show TV yayın akışı

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? 19 Eylül Cuma Show TV yayın akışı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? 19 Eylül Cuma Show TV yayın akışı
Kızılcık Şerbeti, Show TV, Yeni Bölüm, Yayın Akışı, Doğa, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Show TV ekranlarının tartışma konusu olan dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm tarihi seyircilerin gündeminde. Dizinin 104. bölümünde Doğa ve Firaz karakterleri için yazılan senaryo tepkiyle karşılanırken, "Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?" soruları aramalarda öne çıkıyor. İşte 19 Eylül Cuma Show TV yayın akışı.

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Dizinin 4. sezon ilk bölümünde Doğa ve Firaz karakterleri adına yazılan senaryo sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı. Tepkilerin ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) sürece dahil oldu. Yeni bölüm fragmanı platformlardan kaldırıldı ve senaryoda değişikliğe gidildi.

Gelişmelerin ardından diziyi ilgiyle takip eden seyirciler, "Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?" sorularını araştırmaya başladı.

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? 19 Eylül Cuma Show TV yayın akışı - 1. Resim

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, dizide Doğa ile Firaz karakterleri arasındaki ilişkinin gidişatına dair yazılan senaryo yeniden düzenlendi. İzleyicilerin merakla beklediği Kızılcık Şerbeti 105. bölümün 19 Eylül Cuma akşamı yayınlanıp yayınlanmayacağı konusu gündeme geldi.

Show TV'nin yayın akışı dikkate alındığında, dizinin bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle ekranlara geleceği kesinleşmiş oldu.

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? 19 Eylül Cuma Show TV yayın akışı - 2. Resim

19 EYLÜL CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 08.15 – Ela Rumeysa ile Bu Sabah
  • 10.00 – Kızılcık Şerbeti
  • 12.30 – Gelin Evi
  • 15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18.45 – Show Ana Haber
  • 20.00 – Kızılcık Şerbeti
  • 00.00 – Veliaht

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? 19 Eylül Cuma Show TV yayın akışı - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

