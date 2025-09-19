Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? 19 Eylül Cuma Show TV yayın akışı
Show TV ekranlarının tartışma konusu olan dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm tarihi seyircilerin gündeminde. Dizinin 104. bölümünde Doğa ve Firaz karakterleri için yazılan senaryo tepkiyle karşılanırken, "Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?" soruları aramalarda öne çıkıyor. İşte 19 Eylül Cuma Show TV yayın akışı.
Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Dizinin 4. sezon ilk bölümünde Doğa ve Firaz karakterleri adına yazılan senaryo sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı. Tepkilerin ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) sürece dahil oldu. Yeni bölüm fragmanı platformlardan kaldırıldı ve senaryoda değişikliğe gidildi.
Gelişmelerin ardından diziyi ilgiyle takip eden seyirciler, "Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?" sorularını araştırmaya başladı.
KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, dizide Doğa ile Firaz karakterleri arasındaki ilişkinin gidişatına dair yazılan senaryo yeniden düzenlendi. İzleyicilerin merakla beklediği Kızılcık Şerbeti 105. bölümün 19 Eylül Cuma akşamı yayınlanıp yayınlanmayacağı konusu gündeme geldi.
Show TV'nin yayın akışı dikkate alındığında, dizinin bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle ekranlara geleceği kesinleşmiş oldu.
19 EYLÜL CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 08.15 – Ela Rumeysa ile Bu Sabah
- 10.00 – Kızılcık Şerbeti
- 12.30 – Gelin Evi
- 15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 – Show Ana Haber
- 20.00 – Kızılcık Şerbeti
- 00.00 – Veliaht