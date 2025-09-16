Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem serbest bırakıldı

Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem, 4 yıl önce bir röportajda sarf ettiği sözler nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma bürosunun talimatıyla "Fuhuşa teşvik ve suç işlemeye tahrik" suçlamasıyla dün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edilen Merve Göntem, savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Göntem, işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.