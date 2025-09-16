Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem serbest bırakıldı

"Fuhuşa teşvik ve suç işlemeye tahrik" suçlamasıyla dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem, 4 yıl önce bir röportajda sarf ettiği sözler nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma bürosunun talimatıyla "Fuhuşa teşvik ve suç işlemeye tahrik" suçlamasıyla dün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edilen Merve Göntem, savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Göntem, işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

