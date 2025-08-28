Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yapay zeka Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakiplerini belirledi!

Fenerbahçe'nin Benfica'ya kaybetmesinin ardından Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek tek takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılıların rakiplerini kura çekiminden önce yapay zeka tahmin etti.

Fenerbahçe, deplasmanda Benfica'ya Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 kaybetti ve Şampiyonlar Ligi hasreti 17 yıla yükseldi. Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek Galatasaray'ın rakipleri ise bu akşam belli oluyor. Monako'da TSİ 19.00'da çekilecek kura öncesi yapay zeka sarı-kırmızılılarla ilgili çarpıcı bir tahminde bulundu.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kurasını simüle eden yapay zeka, sarı-kırmızılılara 4. torbadan Newcastle United ve Kairat'ı çekti. 3. torbadan Sporting ve PSV'nin geleceği tahmininde bulunan yapay zeka, 2. torbadan ise Atalanta ve Villarreal'i seçti.

Yapay zeka Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakiplerini belirledi! - 1. Resim

"AMAN" DEDİRTECEK TAHMİN

Yapay zeka son olarak 1. torbadan "aman" dedirtecek oldukça zor takımları Galatasaray ile eşleştirdi. Yapay zekaya göre Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu PSG ve 2022-2023 sezonu şampiyonu Manchester City sarı-kırmızılıların rakibi oluyor.

