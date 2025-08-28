Kerem galibiyet pozuna katılmadı! Sebebi belli oldu

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe'yi Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle mağlup eden Benfica, turnuvada lig aşamasına katılmaya hak kazandı. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti ise 17 yıla çıktı.

KEREM GALİBİYET POZUNDA YER ALMADI

Mücadelenin ardından Benfica'nın galibiyet pozunda Kerem Aktürkoğlu'nun yer almaması ise dikkat çekti. Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Kerem Aktürkoğlu'nun neden galibiyet fotoğrafında yer almadığına açıklık getirdi.

Bruno Lage

Portekizli teknik adamın Kerem Aktürkoğlu ile ilgili şunları söyledi: