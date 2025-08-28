Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kerem galibiyet pozuna katılmadı! Sebebi belli oldu

Kerem galibiyet pozuna katılmadı! Sebebi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kerem galibiyet pozuna katılmadı! Sebebi belli oldu
Şampiyonlar Ligi, Benfica, Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Benfica, turnuvada lig aşamasına kaldı. Maçın ardından Kerem Aktürkoğlu'nun galibiyet pozunda bulunmaması dikkat çekti. Konuyla ilgili teknik direktör Bruno Lage'dan açıklama geldi.

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe'yi Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle mağlup eden Benfica, turnuvada lig aşamasına katılmaya hak kazandı. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti ise 17 yıla çıktı.

Kerem galibiyet pozuna katılmadı! Sebebi belli oldu - 1. Resim

KEREM GALİBİYET POZUNDA YER ALMADI

Mücadelenin ardından Benfica'nın galibiyet pozunda Kerem Aktürkoğlu'nun yer almaması ise dikkat çekti. Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Kerem Aktürkoğlu'nun neden galibiyet fotoğrafında yer almadığına açıklık getirdi.

Kerem galibiyet pozuna katılmadı! Sebebi belli oldu - 2. Resim
Bruno Lage

Portekizli teknik adamın Kerem Aktürkoğlu ile ilgili şunları söyledi:

"Oyuncuya baktığımızda konsantre, antrenmanda takıma yardımcı olduğunu görüyoruz. Kerem, bizim takımımızın 7 numaralı oyuncusu. Arkadaşları da kendisini artık '7 numara' diye çağırıyor, kendisi de burada mutlu. Kerem Aktürkoğlu, kendisine teklif gelmesine rağmen Benfica ile aynı hedefte ilerledi. Kerem Aktürkoğlu maç sonu doping testine gittiği için fotoğrafta yoktu."

