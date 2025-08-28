Kerem galibiyet pozuna katılmadı! Sebebi belli oldu
Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Benfica, turnuvada lig aşamasına kaldı. Maçın ardından Kerem Aktürkoğlu'nun galibiyet pozunda bulunmaması dikkat çekti. Konuyla ilgili teknik direktör Bruno Lage'dan açıklama geldi.
Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe'yi Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle mağlup eden Benfica, turnuvada lig aşamasına katılmaya hak kazandı. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti ise 17 yıla çıktı.
KEREM GALİBİYET POZUNDA YER ALMADI
Mücadelenin ardından Benfica'nın galibiyet pozunda Kerem Aktürkoğlu'nun yer almaması ise dikkat çekti. Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Kerem Aktürkoğlu'nun neden galibiyet fotoğrafında yer almadığına açıklık getirdi.
Portekizli teknik adamın Kerem Aktürkoğlu ile ilgili şunları söyledi:
"Oyuncuya baktığımızda konsantre, antrenmanda takıma yardımcı olduğunu görüyoruz. Kerem, bizim takımımızın 7 numaralı oyuncusu. Arkadaşları da kendisini artık '7 numara' diye çağırıyor, kendisi de burada mutlu. Kerem Aktürkoğlu, kendisine teklif gelmesine rağmen Benfica ile aynı hedefte ilerledi. Kerem Aktürkoğlu maç sonu doping testine gittiği için fotoğrafta yoktu."