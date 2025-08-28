Türkiye-Çekya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir? 12 Dev Adam parkede

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası, bu yıl dört farklı ülkede büyük bir heyecanla devam ediyor. Letonya, Polonya, Finlandiya ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada A Milli Erkek Basketbol Takımımız, güçlü rakipleriyle A Grubu’nda mücadele ediyor. Türkiye-Çekya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir merak ediliyor.

Türkiye, gruptaki ikinci sınavını Çekya karşısında verecek ve taraftarlar, kritik karşılaşmanın tarihini, saatini ve yayın bilgilerini merak ediyor. Türkiye-Çekya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir? 

TÜRKİYE-ÇEKYA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası kapsamında A Milli Erkek Basketbol Takımı, A Grubu’ndaki ikinci maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek. Letonya’nın başkenti Riga’daki Arena Riga’da oynanacak Türkiye-Çekya basketbol maçı saat 14.45’te başlayacak. 

TÜRKİYE-ÇEKYA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Milli takımımızın Çekya ile oynayacağı karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Taraftarlar, evlerinden Türkiye’nin kritik maçını canlı olarak takip edebilecek.

TÜRKİYE-ÇEKYA BASKETBOL MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, NEREDE İZLENİR?

TRT Spor üzerinden canlı yayınlanacak Türkiye-Çekya basketbol maçı şifresiz olarak izlenebilecek.

