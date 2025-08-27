Canlı yayın şifresiz! Letonya-Türkiye basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki 12 Dev Adam kadrosunda Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin ve Şehmus Hazer yer alıyor. Peki, Letonya-Türkiye basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta?

LETONYA-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın 2025 Avrupa Şampiyonası açılış maçında Letonya ile karşı karşıya geleceği mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Basketbolseverler, milli takımın parkedeki performansını naklen takip edecek.

LETONYA-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Turnuvanın açılış maçı 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü oynanacak. Letonya ile Türkiye arasındaki mücadele saat 18.00’de başlayacak.

LETONYA-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NEREDE İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

Letonya’nın başkenti Riga’da Arena Riga Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı izlenebilecek. Taraftarlar ve basketbolseverler, milli takımın sahadaki performansını ekran başında izleyebilecek.

TÜRKİYE BASKETBOL MAÇ TAKVİMİ

27 Ağustos

18.00 Letonya-Türkiye

14.45 Türkiye-Çekya

21.15 Türkiye-Portekiz

14.45 Estonya-Türkiye

21.15 Türkiye-Sırbistan