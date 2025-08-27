Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Canlı yayın şifresiz! Letonya-Türkiye basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Canlı yayın şifresiz! Letonya-Türkiye basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta?

2025 FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda A Milli Erkek Basketbol Takımı, turnuvanın açılış mücadelesinde Letonya ile karşı karşıya geliyor. Letonya-Türkiye basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak sorusunun cevabı ise belli oldu.

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki 12 Dev Adam kadrosunda Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin ve Şehmus Hazer yer alıyor. Peki, Letonya-Türkiye basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Canlı yayın şifresiz! Letonya-Türkiye basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? - 1. Resim

LETONYA-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın 2025 Avrupa Şampiyonası açılış maçında Letonya ile karşı karşıya geleceği mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Basketbolseverler, milli takımın parkedeki performansını naklen takip edecek.

Canlı yayın şifresiz! Letonya-Türkiye basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? - 2. Resim

LETONYA-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Turnuvanın açılış maçı 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü oynanacak. Letonya ile Türkiye arasındaki mücadele saat 18.00’de başlayacak.

Canlı yayın şifresiz! Letonya-Türkiye basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? - 3. Resim

LETONYA-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NEREDE İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

Letonya’nın başkenti Riga’da Arena Riga Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı izlenebilecek. Taraftarlar ve basketbolseverler, milli takımın sahadaki performansını ekran başında izleyebilecek.

Canlı yayın şifresiz! Letonya-Türkiye basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? - 4. Resim

TÜRKİYE BASKETBOL MAÇ TAKVİMİ

  • 27 Ağustos
    18.00 Letonya-Türkiye
  • 29 Ağustos
    14.45 Türkiye-Çekya
  • 30 Ağustos
    21.15 Türkiye-Portekiz
  • 1 Eylül Pazartesi
    14.45 Estonya-Türkiye
  • 3 Eylül Çarşamba
    21.15 Türkiye-Sırbistan

Kaynak: Türkiye Gazetesi

