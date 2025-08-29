Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu, Avrupa Ligi maçı ne zaman? Kuralar çekildi...

Fenerbahçe'de heyecan dorukta, rakip belli oldu. Gözler Avrupa Ligi'nde peki Fenerbahçe'nin rakipleri kim oldu kim, ilk maç ne zaman? İşte merak edilenler ve tüm detaylar...

FENERBAHÇE'Yİ AVRUPA LİGİ'NDE BEKLEYEN YOL

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde evinde 4, deplasmanda 4 maç yapacak. Lig aşamasını ilk 8'de tamamlaması halinde direkt son 16 turuna kalacak. Temsilcimiz 16 ila 24. sıralar arasında yer alması halinde ise son 16 için play-off oynayacak.

#l-1141906#

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM?

Fenerbahçe'nin ilk rakibi Dinamo Zagreb oldu. Fenerbahçe kendi evinde Aston Villa'yı ağırlayacak. Diğer eşleşmeler ise şu şekilde;

Evinde: Ferencvaros

Dışarda: Viktoria Plzen

Evinde: Nice

Dışarda FCSB

Evinde: Stuttgart

Dışarda Brann

FENER'İN MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde lig aşamasının ilk maçında 24 ya da 25 Eylül'de çıkacak. Lig aşamasında son maçlar 29 Ocak 2026'da oynanacak.