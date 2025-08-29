Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu, Avrupa Ligi maçı ne zaman? Kuralar çekildi...
Benfica'ya yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek. Rakip merak konusuydu, az önce belli oldu. Avrupa Ligi kura çekimine 2. torbadan katılan Fenerbahçe'nin rakipleri kim oldu, Fener'in maçı ne zaman? İşte son dakika Fenerbahçe haberleri ve detaylar...
Fenerbahçe'de heyecan dorukta, rakip belli oldu. Gözler Avrupa Ligi'nde peki Fenerbahçe'nin rakipleri kim oldu kim, ilk maç ne zaman? İşte merak edilenler ve tüm detaylar...
FENERBAHÇE'Yİ AVRUPA LİGİ'NDE BEKLEYEN YOL
Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde evinde 4, deplasmanda 4 maç yapacak. Lig aşamasını ilk 8'de tamamlaması halinde direkt son 16 turuna kalacak. Temsilcimiz 16 ila 24. sıralar arasında yer alması halinde ise son 16 için play-off oynayacak.
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM?
Fenerbahçe'nin ilk rakibi Dinamo Zagreb oldu. Fenerbahçe kendi evinde Aston Villa'yı ağırlayacak. Diğer eşleşmeler ise şu şekilde;
Evinde: Ferencvaros
Dışarda: Viktoria Plzen
Evinde: Nice
Dışarda FCSB
Evinde: Stuttgart
Dışarda Brann
FENER'İN MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde lig aşamasının ilk maçında 24 ya da 25 Eylül'de çıkacak. Lig aşamasında son maçlar 29 Ocak 2026'da oynanacak.