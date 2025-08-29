Şifresiz canlı yayınlanacak! Van Spor FK - Bandırmaspor maçı hangi kanalda, ne zaman?

Van Spor FK - Bandırmaspor maçı hangi kanalda, ne zaman başlayacak futbolseverlerin gündeminde. Ev sahibi Van Spor FK taraftarı önünde sahaya çıkacağı maçta galibiyet hedefliyor. Bandırmaspor ise deplasmanda alacağı puanlarla ligdeki konumunu güçlendirmek istiyor.

VAN SPOR FK - BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında oynanacak Van Spor FK - Bandırmaspor karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi futbolseverler şifresiz bir şekilde takip edebilecek.

VAN SPOR FK - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele 29 Ağustos 2025 Cuma günü gerçekleşecek. Van Spor FK - Bandırmaspor maçının başlama düdüğü saat 19.00’da çalacak.

VAN SPOR FK - BANDIRMASPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Van Spor FK - Bandırmaspor maçı tüm futbolseverler tarafından şifresiz olarak izlenebilecek.