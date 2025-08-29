Galatasaray Manchester City maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi grup maçları için heyecan dorukta!

Galatasaray Manchester City maçı ne zaman sorusu gündemde! Galatasaray taraftarları için Manchester City deplasmanı şimdiden büyük heyecan meydana getirirken sarı-kırmızılı ekip kritik mücadele öncesinde hazırlıklarını titizlikle sürdürüyor. UEFA’nın resmi fikstürü açıklamasıyla birlikte maç saati ve yayın bilgileri de netleşecek.

GALATASARAY MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Manchester City ile zorlu bir deplasmanda karşılaşacak. UEFA’nın resmi fikstürü 30 Ağustos Cumartesi günü açıklandıktan sonra maçın kesin tarihi netleşecek.

İlk hafta karşılaşmaları 16-18 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacağı için Manchester City-Galatasaray mücadelesinin de bu dönemde oynanması bekleniyor. Etihad Stadyumu’nda oynanacak ilk maç, Galatasaray için sezonun kritik sınavlarından biri olacak.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ KİMLER?

Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Avrupa’nın güçlü takımlarıyla mücadele edecek. Liverpool, Manchester City, Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt, Bodo/Glimt, Ajax, Union Saint-Gilloise ve Monaco, Galatasaray’ın rakipleri arasında bulunuyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025-2026 Şampiyonlar Ligi grup aşaması 16 Eylül’de başlayarak hafta boyunca maçlar oynanacak. UEFA takvimine göre ikinci hafta 30 Eylül-1 Ekim, üçüncü hafta 21-22 Ekim, dördüncü hafta 4-5 Kasım, beşinci hafta 25-26 Kasım ve altıncı hafta 9-10 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Yeni yılın ilk haftalarında yedinci ve sekizinci hafta maçları 20-21 Ocak ve 28 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak.