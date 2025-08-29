Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Ümit Milli Futbol Takım'ın Hırvatistan maçı aday kadrosu açıklandı

Ümit Milli Futbol Takım'ın Hırvatistan maçı aday kadrosu açıklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ümit Milli Futbol Takım&#039;ın Hırvatistan maçı aday kadrosu açıklandı
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ümit Milli Futbol Takım'ın 9 Eylül Salı günü Trabzon'da Hırvatistan ile oynayacağı 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçının aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre aday kadroya davet edilen oyuncular, 2 Eylül Salı günü saat 14.00'te İstanbul'da toplanacak. Daha önce 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosunda olacağı açıklanan Ada İbik, Ümit Milli Takımı aday kadrosuna dahil edildi.

Ay-yıldızlı ekibin Trabzon'daki Papara Park'ta yapacağı Hırvatistan müsabakası saat 20.00'de başlayacak.

Teknik direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki milliler, 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Hırvatistan, Macaristan, Litvanya ve Ukrayna ile mücadele edecek.

Kadro:

Egemen Korkmaz'ın belirlediği aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Mehmet Erdoğan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Jankat Yılmaz (Galatasaray)

Defans: Furkan Demir (Rapid Wien), Ayberk Karapo, Ada İbik (Manisa FK), Yasin Özcan (Anderlecht), Berkay Yılmaz (Nürnberg), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Emirhan Başyiğit (Özbelsan Sivasspor), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe)

Orta saha: Sami Satılmış (KCT 1461 Trabzon FK), Yunus Emre Konak (Brentford), Eyüp Aydın (Galatasaray), Baran Ali Gezek (Zecorner Kayserispor), Emirhan İlkhan (Torino), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Emirhan Demircan (Utrecht), Başar Önal (NEC Nijmegen), Emre Demir (Sakaryaspor)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Cagliari Calcio), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Hesap.com Antalyaspor), Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK)

Kaynak: Anadolu Ajansı

Süper Lig devleri peşindeydi: Ajaxlı genç yıldız yeni takımına imza attı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Süper Lig devleri peşindeydi: Ajaxlı genç yıldız yeni takımına imza attı - SporSüper Lig devleri peşindeydi: Ajaxlı genç yıldız yeni takımına imza attıBeşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! İşte Musrati'nin yeni kulübü - SporBeşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! İşte Musrati'nin yeni kulübüFenerbahçe'de yeni teknik direktör kim olacak? Gündemde 8 aday var! - SporGündemde 8 aday var!12 Dev Adam'dan Çekya karşısında şov! 2'de 2 yaptık - Spor12 Dev Adam'dan Çekya karşısında şov! 2'de 2 yaptıkKerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş hamlesi! O hareket dikkatlerden kaçmadı - SporKerem'den Mert Hakan Yandaş hamlesiSadettin Saran'ın teknik direktör adayı belli oldu! İşte Mourinho'nun yerine gelecek isim... - SporSadettin Saran yeni hoca adayını açıkladı! İşte o isim...
Sonraki Haber Yükleniyor...