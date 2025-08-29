12 Dev Adam'dan Çekya karşısında şov! 2'de 2 yaptık

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu ikinci maçında Türkiye, Çekya ile karşı karşıya geldi. 12 Dev Adam'ın 92-78 galibiyetle ayrıldığı maçla Çekya ikinci yenilgisini alırken, millilerimiz ise 2'de 2 yaptı.

ÇEKYA İLK ÇEYREĞİ ÖNDE BİTİRDİ

Karşılaşmanın ilk periyodunda Çekya, üstün bir oyun ortaya koydu. Alperen Şengün ve Ercan Osmani ile pota altını etkili kullanan A Milli Takım karşısında dış atışlardan 6 isabet bulan Çekya, bir ara 8 sayılık fark yakaladığı ilk çeyreği 27-21 önde tamamladı.

Ay-yıldızlılar, ikinci periyoda daha iyi başladı. Milli takım, ilk sayıyı Çekya'nın bulmasına karşın 14-0'lık seri yakaladı ve 16. dakikada 7 sayılık fark elde etti: 35-28. Kalan bölümde farkı koruyan Türkiye, soyunma odasına 45-37 üstün gitti.

ALPEREN ŞENGÜN DAMGA VURDU

Üçüncü periyotta dış atışlardan bulduğu sayılarla oyunu dengelemeye çalışan Çekya'ya Cedi Osman'ın skorer oyunuyla cevap veren ve farkı açan milliler, son bölüme 72-62 önde girdi.

Dördüncü ve son periyotta Alperen Şengün'ün etkili performansıyla farkı 18'e kadar çıkaran Türkiye, müsabakayı 92-78 kazandı.

Millilerde Alperen Şengün, Cedi Osman ve Ercan Osmani, galibiyete toplam 60 sayıyla katkı sağladı.

Alperen Şengün, mücadelede 23 sayı, 12 ribaunt ve 9 asistle oynadı.

ÜÇÜNCÜ MAÇ PORTEKİZ'LE

A Milli Takım, A Grubu'ndaki üçüncü müsabakasında yarın saat 21.15'te Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye: Larkin 5, Kenan Sipahi 6, Cedi Osman 21, Ercan Osmani 16, Alperen Şengün 23, Şehmus Hazer 4, Adem Bona 6, Furkan Korkmaz 7, Ömer Faruk Yurtseven 2, Erkan Yılmaz, Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı 2

Çekya: Sehnal 9, Kyzlink 9, Krejci 3, Zidek 9, Kriz 4, Hruban 7, Peterka 23, Bohacik 8, Krivanek 4, Balint, Svoboda 2

1. Periyot: 21-27

Devre: 45-37

3. Periyot: 72-62

Beş faulle çıkan: 35.59 Krejci (Çekya)

Salon: Arena Riga

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Lorenzo Baldini (İtalya), Josip Jurcevic (Hırvatistan)