Real Madrid - Mallorca maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman? Arda Güler ilk 11’de bekleniyor
La Liga’da yeni sezon heyecanı hız kesmeden devam ediyor. İspanya futbolunun devlerinden Real Madrid, sahasında Mallorca'ya karşı mücadele verecek. Real Madrid - Mallorca maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman merak edilirken canlı yayın bilgileri netlik kazandı.
Real Madrid - Mallorca maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman belli oldu! Maç öncesi ise Milli yıldızımız Arda Güler'in ilk 11'de yer alıp almayacağı da heyecanla takip ediliyor.
REAL MADRİD - MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanya La Liga’da heyecan devam ediyor. Real Madrid, kendi sahasında Mallorca’yı konuk edecek. Futbolseverler, karşılaşmayı Türkiye’de canlı yayınlayacak kanalı merak ediyor. Real Madrid - Mallorca maçı beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.
REAL MADRİD - MALLORCA MAÇI NE ZAMAN?
La Liga’nın yeni haftasında oynanacak Real Madrid - Mallorca maçı 30 Ağustos Cumartesi günü saat 22.30’da başlayacak. Karşılaşmaya Santiago Bernabéu Stadı ev sahipliği yapacak.
REAL MADRİD - MALLORCA MUHTEMEL 11 MAÇ KADROSU
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Carreras, Valverde, Tchouaméni, Mastantuono, Arda Güler, Vinícius Jr, Mbappé
Mallorca: Román, Valjent, Raíllo, Kumbulla, Morey, Morlanes, Darder, Mojica, Torre, Asano, Muriqi
REAL MADRİD - MALLORCA MAÇINDA ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Milli futbolcu Arda Güler’in Mallorca karşılaşmasında kadroda yer alıp almayacağı merak ediliyor. Genç oyuncunun maçta ilk 11'de forma giymesi bekleniyor