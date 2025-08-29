Real Madrid - Mallorca maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman? Arda Güler ilk 11’de bekleniyor

Real Madrid - Mallorca maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman belli oldu! Maç öncesi ise Milli yıldızımız Arda Güler'in ilk 11'de yer alıp almayacağı da heyecanla takip ediliyor.

REAL MADRİD - MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga’da heyecan devam ediyor. Real Madrid, kendi sahasında Mallorca’yı konuk edecek. Futbolseverler, karşılaşmayı Türkiye’de canlı yayınlayacak kanalı merak ediyor. Real Madrid - Mallorca maçı beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.

REAL MADRİD - MALLORCA MAÇI NE ZAMAN?

La Liga’nın yeni haftasında oynanacak Real Madrid - Mallorca maçı 30 Ağustos Cumartesi günü saat 22.30’da başlayacak. Karşılaşmaya Santiago Bernabéu Stadı ev sahipliği yapacak.

REAL MADRİD - MALLORCA MUHTEMEL 11 MAÇ KADROSU

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Carreras, Valverde, Tchouaméni, Mastantuono, Arda Güler, Vinícius Jr, Mbappé

Mallorca: Román, Valjent, Raíllo, Kumbulla, Morey, Morlanes, Darder, Mojica, Torre, Asano, Muriqi

REAL MADRİD - MALLORCA MAÇINDA ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Milli futbolcu Arda Güler’in Mallorca karşılaşmasında kadroda yer alıp almayacağı merak ediliyor. Genç oyuncunun maçta ilk 11'de forma giymesi bekleniyor