Barış Alper yine yok! Galatasaray'ın hocası, yıldız oyuncuyu Rize maçı kadrosuna almadı

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz’ı Konyaspor maçından sonra Rizespor maçının kadrosuna da almadı. Suudi Arabistan ekibi NEOM’dan gelen astronomik teklif sonrasında takımdan ayrılmak isteyen Barış, önce kadro dışı kalmış, son üç gündür ise idmanlara çıkmasına izin verilmişti.

Yıldız oyuncuyla bir görüşme yapan Buruk “Şampiyonlar Ligi ile birlikte en az 40 maç oynayacaksın. Eminim ki çok daha iyi teklifler alacaksın, burada kal” tavsiyesinde bulunmuş, Barış’ı ikna etmişti.

MİLLİ ARA SONRASI DÖNÜŞ

Bu konuşma sonrasında Barış Alper hafta boyunca takımla antrenmanlara çıkmış olsa da teknik direktör Okan Buruk, millî yıldızı Rizespor maçı kadrosuna da almadı. Bu kararın sebebi ise Buruk’un oyuncusunu taraftar tepkisinden korumak istemesi.

Tribünlerden çıkabilecek çatlak sesler sonrasında oyuncusunu tamamen kaybedebileceğini düşünen Buruk, millî takım arasında konunun soğumasını istiyor. Barış Alper, millî ara sonrasında Eyüpspor maçı ile birlikte Galatasaray’da süre almaya başlayacak.