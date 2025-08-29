Kerem Aktürkoğlu'nun transferi Galatasaray'a kazandırdı! İşte kasaya giren rakam
Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, 22.5 milyon euroluk bonservis bedeli ile Fenerbahçe'ye transfer oldu. Kerem Aktürkoğlu'nun sonraki satışının kârından yüzde 10'luk pay alacak Galatasaray'ın da kasasına girecek rakam netleşti.
Uzun zamandır Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu ile ilgilenen Fenerbahçe, mutlu sona ulaştı. Portekiz ekibi, Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olduğunu resmen duyurdu.
BONSERVİS BEDELİ 22.5 MİLYON EURO
Portekiz ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye 22.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu belirtildi. Bonuslarla beraber bu rakamın 25 milyon euroya kadar çıkabileceği de ifade edildi.
GALATASARAY'IN DA KASASINA PARA GİRECEK
Öte yandan Kerem Aktürkoğlu'nun eski takımı Galatasaray, milli futbolcuyu Benfica'ya satarken futbolcunun sonraki satışının kârından yüzde 10'luk pay alacağını KAP'a bildirmişti.
Sarı-kırmızılıların milli futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olması sonrası kasasına girecek para da belli oldu.
İŞTE ELE GEÇECEK RAKAM...
Galatasaray, 12 milyon euroya Benfica'ya sattığı Kerem Aktürkoğlu'nun 22.5 milyon euroya Fenerbahçe'ye transfer olması sonrası kasasına 1 milyon 50 bin euro koyacak.