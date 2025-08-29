Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Kerem Aktürkoğlu'nun transferi Galatasaray'a kazandırdı! İşte kasaya giren rakam

Kerem Aktürkoğlu'nun transferi Galatasaray'a kazandırdı! İşte kasaya giren rakam

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu&#039;nun transferi Galatasaray&#039;a kazandırdı! İşte kasaya giren rakam
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, 22.5 milyon euroluk bonservis bedeli ile Fenerbahçe'ye transfer oldu. Kerem Aktürkoğlu'nun sonraki satışının kârından yüzde 10'luk pay alacak Galatasaray'ın da kasasına girecek rakam netleşti.

Uzun zamandır Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu ile ilgilenen Fenerbahçe, mutlu sona ulaştı. Portekiz ekibi, Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olduğunu resmen duyurdu.

BONSERVİS BEDELİ 22.5 MİLYON EURO

Portekiz ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye 22.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu belirtildi. Bonuslarla beraber bu rakamın 25 milyon euroya kadar çıkabileceği de ifade edildi.

GALATASARAY'IN DA KASASINA PARA GİRECEK

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu'nun eski takımı Galatasaray, milli futbolcuyu Benfica'ya satarken futbolcunun sonraki satışının kârından yüzde 10'luk pay alacağını KAP'a bildirmişti.

Sarı-kırmızılıların milli futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olması sonrası kasasına girecek para da belli oldu.

İŞTE ELE GEÇECEK RAKAM...

Galatasaray, 12 milyon euroya Benfica'ya sattığı Kerem Aktürkoğlu'nun 22.5 milyon euroya Fenerbahçe'ye transfer olması sonrası kasasına 1 milyon 50 bin euro koyacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yiyen herkes zehirlendi! Sosisli sandviç 60 turisti hastanelik etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nde rakipleri belli oldu - SporSamsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli olduKerem Aktürkoğlu resmen Fenerbahçe'de! Resmi açıklama geldi - SporKerem Aktürkoğlu resmen Fenerbahçe'deFenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinin piyasa değerleri açıklandı - SporFenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinin piyasa değerleri açıklandıFenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oldu - SporFenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli olduKerem Aktürkoğlu'ndan 'transfer tamam' dedirten hamle! Her şeyi bir anda sildi, gören bir daha baktı - SporYıldız isimden 'transfer tamam' dedirten hamleBizim Çocuklar sahneye çıkıyor! Aday kadro açıklandı - SporBizim Çocuklar sahneye çıkıyor! Aday kadro açıklandı
Sonraki Haber Yükleniyor...