Haberler > Haberler > Şifresiz yayınlanacak! Manisa FK - Iğdır FK maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta?

Şifresiz yayınlanacak! Manisa FK - Iğdır FK maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta?

- Güncelleme:
Şifresiz yayınlanacak! Manisa FK - Iğdır FK maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta?
Futbol, Manisa FK, Iğdır FK, 1. Lig, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol 1. Lig’de 2025-2026 sezonu heyecanı 4. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Ligde orta sıralara tutunmak isteyen Manisa FK, evinde lige yeni yükselen Iğdır FK’yı ağırlayacak. Futbolseverler, karşılaşmanın ne zaman oynanacağını, hangi kanalda yayınlanacağını ve muhtemel 11’leri merak ediyor.

Manisa FK - Iğdır FK maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta canlı yayınlanacak belli oldu! Türkiye Futbol Federasyonu, 1. Lig’in 4. haftasında oynanacak mücadelede düdüğü Egemen Artun’un çalacağını açıkladı. Artun’un yardımcılıklarını Kenan Özcan ve Burak Gültekin yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Halil Erdoğan görev alacak.

Şifresiz yayınlanacak! Manisa FK - Iğdır FK maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? - 1. Resim

MANİSA FK - IĞDIR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig’de heyecan dördüncü hafta mücadeleleriyle sürüyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Manisa FK - Iğdır FK maçı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Manisa FK - Iğdır FK maçı TRT Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Şifresiz yayınlanacak! Manisa FK - Iğdır FK maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? - 2. Resim

MANİSA FK - IĞDIR FK MAÇI NEREDE İZLENİR?

Manisa temsilcisi, rakibini Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda konuk edecek. Futbolseverler Manisa FK - Iğdır FK maçını televizyonlarından TRT Spor ekranından izleyebilecek.

TRT Spor’un resmi dijital platformları üzerinden de maçın yayınına erişim sağlanabilecek.

Şifresiz yayınlanacak! Manisa FK - Iğdır FK maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? - 3. Resim

MANİSA FK - IĞDIR FK MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Taraftarların en çok merak ettiği konulardan biri yayın detayları oldu. Manisa FK - Iğdır FK maçı naklen yayını şifresiz şekilde ekranlara gelecek. 

Şifresiz yayınlanacak! Manisa FK - Iğdır FK maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? - 4. Resim

MANİSA FK - IĞDIR FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Manisa FK - Iğdır FK maçı 30 Ağustos Cumartesi günü oynanacak. Maçın başlama düdüğü saat 21.30’da çalacak. Karşılaşmada orta hakem olarak Egemen Artun görev alacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Durakta yolcu alan halk otobüsüne tır çarptı! 2'si ağır 3 yaralıVenezuela lideri Maduro'nun sonu mu geliyor? 'Ceset torbası' senaryosu gündemde
