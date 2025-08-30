Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Augsburg - Bayern Münih maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir? Canlı yayın bu akşam!

Augsburg - Bayern Münih maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir? Canlı yayın bu akşam!

- Güncelleme:
Augsburg - Bayern Münih maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir? Canlı yayın bu akşam!
Augsburg - Bayern Münih maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir belli oldu! Almanya Bundesliga’nın 2025-2026 sezonu, heyecan dolu maçlarla devam ediyor. Ligin ikinci haftasında Augsburg, kendi sahasında Bayern Münih’i konuk edecek. Canlı yayın ise bu akşam ekranlarda olacak!

Augsburg - Bayern Münih maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir netleşti! Almanya Bundesliga’nın 2025-2026 sezonu Augsburg - Bayern Münih maçı için geri sayım başladı.

AUGSBURG - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almanya Bundesliga’nın ikinci haftasında oynanacak Augsburg - Bayern Münih mücadelesi S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, maçın tamamını naklen takip edebilecek.

AUGSBURG - BAYERN MÜNİH MAÇI NEREDE İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

Augsburg - Bayern Münih maçı Weser-Stadion’da oynanacak. Ekran başındaki taraftarlar da S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 üzerinden maçı şifreli olarak izleyebilecekler.

AUGSBURG - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Augsburg - Bayern Münih maçı 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 19.30’da başlayacak. Heyecanla beklenen karşılaşma için nefesler tutuldu!

AUGSBURG - BAYERN MÜNİH MUHTEMEL 11

Augsburg: Dahmen, Matsima, Gouweleeuw, Schlotterbeck, Wolf, Fellhauer, Jakic, Massengo, Giannoulis, Komur, Saad

Bayern Münih: Neuer, Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic, Kimmich, Goretzka, Olise, Gnabry, Diaz, Kane

