Emre Belözoğlu'ndan farklı yenilgi sonrası hakem tepkisi ve istifa sözleri: Gerekeni yapacağım

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor'a 5-2 yenilerek üst üste ikinci yenilgisini alan Antalyaspor'da Teknik Direktör Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

"BAŞKANLA KONUŞUP GEREKENİ YAPACAĞIM"

Karşılaşmanın ardından öz eleştiri yapan ve istifa sinyali veren Belözoğlu, "Bu beş golde dört tane bireysel hatamız var. Bu hataların altında yatan şey sadece oyuncu performansı üzerinden değerlendirilmemeli. Benim de kendi adıma çıkarmam gereken paylar var. Başkanla konuşup gereğini yapacağım. Antalyaspor taraftarı merak etmesin. Geçen sene çok zorlu bir süreçte buraya geldik. Son iki hafta hariç işler iyi gidiyordu. Bize karşı bakışı son haftalarda hissediyorum Antalya'da. O yüzden başkanla konuşup gerekeni yapacağım." dedi.

"TÜRKİYE'NİN AÇIK ARA EN KÖTÜ HAKEMİ"

Karşılaşmanın hakemi Ozan Ergün'ü de eleştiren Emre Belözoğlu, "Tabii bizim adımıza çok büyük bir hayal kırıklığı. Ligin en yumuşak takımlarından biriydik geçen sene. Bu sene de bu alışkanlığımız devam etti. Böylesine bir mağlubiyetin oluşmasında benim, oyuncularımın performansı kadar bence Türkiye'nin açık ara en kötü hakeminin de performansı." şeklinde konuştu.