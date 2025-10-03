FIFA Başkanı Infantino'dan İsrail’in men edilmesi çağrısına olumsuz cevap: Yaptırım uygulanmayacak
FIFA Başkanı Gianni Infantino, İsrail'in uluslararası turnuvalardan men edilmesi yönündeki çağrılara olumsuz cevap verdi. Infantino, "FIFA bir futbol örgütü olarak jeopolitik sorunları çözemez ancak birleştirici, eğitici, kültürel ve insani değerlerinden yararlanarak futbolu dünyanın dört bir yanında tanıtabilir" sözleriyle İsrail'e bir yaptırım uygulanmayacağının mesajını verdi.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, İsrail'in uluslararası turnuvalardan men edilmesi yönündeki taleplere olumsuz cevap verdi. FIFA'nın jeopolitik sorunları çözemeyeceğini söyleyen Infantino,"FIFA bir futbol örgütü olarak jeopolitik sorunları çözemez. Hepimiz, özellikle Gazze'deki trajik durum bağlamında barışı ve birlik olmayı desteklemeliyiz." dedi.
PFA BAŞKANI İLE BİR ARAYA GELDİ
Filistin Futbol Federasyonu (PFA) Başkanı Jibril Rajoub ile İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Genel Merkezi'nde bir araya gelen Infantino, görüşme hakkında yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"FIFA JEOPOLİTİK SORUNLARI ÇÖZEMEZ"
"FIFA bir futbol örgütü olarak jeopolitik sorunları çözemez, ancak birleştirici, eğitici, kültürel ve insani değerlerinden yararlanarak futbolu dünyanın dört bir yanında tanıtabilir. Hepimiz, özellikle Gazze'deki trajik durum bağlamında barışı ve birlik olmayı desteklemeliyiz."
Infantino, "Başkan Rajoub'u ve PFA'yı bu dönemde gösterdikleri dirençten dolayı övüyorum ve FIFA'nın bölünmüş bir dünyada insanları bir araya getirmek için futbolun gücünü kullanmaya olan kararlılığını yineledim." ifadelerini kullandı.
