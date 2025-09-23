BM uzmanlarından FIFA ve UEFA’ya çağrı: İsrail men edilsin

Birleşmiş Milletler uzmanları, işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden insan hakları ihlallerine dikkat çekerek, FIFA ve UEFA’ya İsrail’in uluslararası futboldan men edilmesi çağrısında bulundu.

UEFA, İSRAİL'İ MEN EDECEK Mİ?

UEFA İcra Komitesi, bugün olağanüstü toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda, İsrail Milli Takımı ve kulüplerinin Avrupa'daki tüm organizasyonlardan men edilmesi oylanacak.