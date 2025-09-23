Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > BM uzmanlarından FIFA ve UEFA’ya çağrı: İsrail men edilsin

BM uzmanlarından FIFA ve UEFA’ya çağrı: İsrail men edilsin

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
BM uzmanlarından FIFA ve UEFA’ya çağrı: İsrail men edilsin
BM, İsrail, Filistin, İnsan Hakları, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

BM uzmanları, Filistin’deki insan hakları ihlalleri nedeniyle FIFA ve UEFA’ya İsrail’i uluslararası futboldan men etme çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler uzmanları, işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden insan hakları ihlallerine dikkat çekerek, FIFA ve UEFA’ya İsrail’in uluslararası futboldan men edilmesi çağrısında bulundu.

UEFA, İSRAİL'İ MEN EDECEK Mİ?

UEFA İcra Komitesi, bugün olağanüstü toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda, İsrail Milli Takımı ve kulüplerinin Avrupa'daki tüm organizasyonlardan men edilmesi oylanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Gram altın 5 bin lirayı geçti! “Bekleyin” diyen İslam Memiş tarih verdiHalef dizisinde yeni bölüm çıktı mı, 2. bölüm ne zaman yayınlanacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rusya'dan şartlı New START teklifi! "ABD ile yapılan anlaşmaya uyacağız, ancak..." - Dünya"ABD ile yapılan anlaşmaya uyacağız, ancak..."IMF'den Bulgaristan'a kritik avro uyarısı! "Ekonomik çalkantı riski yüksek..." - DünyaIMF'den Bulgaristan'a kritik avro uyarısı!ABD Başkanı Trump BM kürsüsünden dünyaya seslendi: ‘Barış ruhu yıkıldı!’ - DünyaTrump BM kürsüsünden dünyaya seslendi!Miçotakis-Erdoğan toplantısı neden ertelendi? - DünyaMiçotakis-Erdoğan toplantısı neden ertelendi?BM'de konuşan Trump'ın prompter'ı bozuldu: Kim kullanıyorsa başı büyük belada - DünyaBM'de konuşan Trump'ın prompter'ı bozulduBM'den tüm ülkelere Gazze çağrısı: İlkelerimiz kuşatma altında, dünya çöküşe gidiyor! - Dünya"Dünya çöküşe gidiyor, böyle şiddet görülmedi”
Sonraki Haber Yükleniyor...