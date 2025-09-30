Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > İsrail takımı için men kararı: Organizasyondan çıkarıldılar

İsrail takımı için men kararı: Organizasyondan çıkarıldılar

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail takımı için men kararı: Organizasyondan çıkarıldılar
İsrail, Bisiklet, Güvenlik, Karar, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in "Israel-Premier Tech" bisiklet takımı, İtalya'da düzenlenecek Giro dell'Emilia bisiklet yarışından çıkarıldı.

Giro dell'Emilia'nın organizatörlüğünü yapan GS Emilia'nın başkanı Adriano Amici yaptığı açıklamada, çıkarılma kararının sporcuların, teknik personelin ve seyircilerin güvenliği için yapıldığını belirtti.

Kamu güvenliği nedeniyle bu kararı almak zorunda olduklarını belirten Amici, hem Israel-Premier Tech sürücüleri hem de diğer sürücüler için çok fazla tehlike olabileceğini vurguladı.

Her yıl Bologna'da düzenlenen Giro dell'Emilia yol bisiklet yarışı bu sene 4 Ekim'de yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Yavuz Bülent Bakiler son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti üzerine Sivas'ta defnedildiOpenAI ve Spotify'dan yeni anlaşma! Yapay zekaya satın alma özelliği geliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Florentino Perez'in başı büyük dertte: Şirketi "kara listeye" girdi - SporFlorentino Perez'in başı büyük dertte: Şirketi "kara listeye" girdiGalatasaraylı oyuncudan Liverpool maçı sözleri: Sami Yen'de intikamını alacağız - SporG.Saraylı oyuncudan L.Pool maçı sözleri: İntikamını alacağızİspanya'da Arda Güler'e ödül: Alonso'nun Real Madrid'inde kilit oyuncu - Sporİspanya'da Arda'ya ödül: Art arda 2 yıl aynı başarıSamsunspor'da Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe için olay sözler: TFF soruşturma başlatmalı - SporF.Bahçe için olay sözler: Soruşturma başlatılmalıBeşiktaş'ın rakibi Galatasaray: Derbi hazırlıkları başladı - SporBeşiktaş'ın rakibi Galatasaray: Derbi hazırlıkları başladıUEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray'dan 2'de 0! Liverpool'dan 57'nci saniyede gol - SporGalatasaray'dan 2'de 0! Liverpool'dan 57'nci saniyede gol
Sonraki Haber Yükleniyor...