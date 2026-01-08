Erkek berber ücretlerine yılın ikinci zammı geldi. İstanbul’da saç–sakal tıraşı 800 liraya kadar yükselirken, ek hizmetlerle rakamlar bin lirayı aşıyor. Kadın kuaförlerinde ise fiyat artışları çok daha sert. Sektörde kredi kartı kabul edilmemesi ve artan kayıt dışılık yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Esnaf maliyetlerden şikayetçi, vatandaş ise yüksek fiyattan... Öte yandan tıraş ve boyama gibi işlemlerin evlerde yapılmaya başlandığı ifade ediliyor.

KAAN ZENGİNLİ - İstanbul’da erkek berber ücretleri yeniden zamlandı. Son aylarda art arda gelen fiyat artışlarıyla birlikte, saç ve sakal tıraşı birçok semtte 600 lirayı aşarken, merkezi bölgelerde bu rakam 800 liraya kadar yükseldi. Özellikle AVM içleri, turistik bölgeler ve üst segment salonlarda fiyatlar adeta cep yakıyor. Vatandaşlar, “bir tıraş bir günlük yevmiyeye yaklaştı” diyerek tepkisini dile getiriyor. Berberlerde temel saç–sakal ücretinin üzerine eklenen hizmetler fiyatı daha da yukarı çekiyor.

Sakal şekillendirme, kaş alma, saç yıkama, masaj, ağda, cilt bakımı ve saç bakım kürleri gibi işlemler ayrı ayrı ücretlendiriliyor. İstanbul’da birçok berberde saç–sakal tıraşı sonrası bu ek hizmetlerin toplam bedeli 300 ila 500 lira arasında değişiyor. Böylece basit bir tıraşın faturası rahatlıkla 1.500 lirayı buluyor.Fiyatlar semtten semte büyük farklılık gösteriyor. Esenyurt, Bağcılar, Sultangazi gibi ilçelerde saç– bölgelerde bu rakam iki katına çıkıyor. Turist yoğunluğu olan bölgelerde ise yabancı müşterilere uygulanan fiyatlar daha da yukarı çıkabiliyor. Vatandaşlar konuyla ilgili “Berberin de kuaförün de maliyeti arttı biliyoruz ama bizim gelirimiz aynı hızda artmıyor. Bir tıraş neredeyse günlük yevmiye oldu. Ayda bir gittiğimiz yere artık iki ayda bir gidiyoruz. Nakit, kart, ek hizmet derken iş kontrolden çıktı. Tıraş olmak bu kadar zor olmamalı” diyor.

Berberde makas yandı! Berber ücretlerine yılın ikinci zammı geldi

KART KOMİSYONLARI NAKİTE ZORLUYOR

Sektör temsilcileri, kira ve personel maliyetlerinin bu farkta belirleyici olduğunu savunuyor. İstanbul Bahçeşehir’de erkek kuaförlüğü yapan Süleyman Tandoğan “Kimse keyfinden 700–800 liraya tıraş yapmıyor. Kira iki yılda üç katına çıktı, ustanın maaşı, SGK’sı, elektrik, su derken makasın ucu bize dönüyor. Açık konuşayım; bu fiyatlarla bile ay sonunu zor getiriyoruz. Kredi kartı komisyonu da eklenince bazı esnaf nakite yöneliyor. Biz zam yapmasak kepenk kapatırız” dedi. Artan fiyatlar vatandaşın alışkanlıklarını da değiştiriyor. Birçok kişi artık daha seyrek tıraş olmaya başladığını, bazıları ise evde makineyle saç kesmeyi tercih ettiğini söylüyor. Kadınlarda ise evde boya ve bakım ürünlerine yönelim dikkat çekiyor.

İTHAL ÜRÜNLERLE FİYATLAR ARTIYOR

Kadın kuaförlerinde ise durum çok daha çarpıcı. Erkek berberlerine kıyasla fiyat artışları oransal olarak çok daha yüksek. İstanbul’da basit bir saç kesimi kadın kuaförlerinde 1.000 liradan başlıyor. Saç boyama 3.000–5.000 lira, ombre ve balyaj işlemleri 7.000 lirayı buluyor. Keratin bakımı, protez saç, kaynak ve perma gibi işlemler ise 10 bin liraya kadar çıkabiliyor. Birçok kadın, kuaför masraflarını artık “lüks harcama” olarak gördüğünü söylüyor. Berber ve kuaförler fiyat artışlarını; artan kira bedelleri, elektrik–su giderleri, personel maaşları ve kozmetik ürün maliyetlerine bağlıyor. Özellikle ithal saç bakım ürünleri ve boyalarda döviz kuru artışının ciddi baskı oluşturduğunu belirtiliyor. Sektör temsilcileri, “makas değil maliyet artıyor” savunması yapıyor. İstanbul Güngören’de kadın kuaförlüğü yapan Sedat Temizer “Kadın kuaförlerinde rakamlar yüksek görünüyor ama kullanılan ürünlerin çoğu ithal. Bir boya seti bile bin liraya dayandı. Ombre, balyaj saatler süren işlem; hem ürün hem emek var. Açık söyleyeyim, müşterinin gördüğü fiyat kazanç değil, maliyetin sonucu. Biz de bu artışlardan memnun değiliz ama başka çıkış yolu kalmadı” diyor.

SEKTÖRDE KAYITDIŞI HIZLA BÜYÜYOR

Ancak tartışmanın en kritik noktası ödeme yöntemlerinde ortaya çıkıyor. İstanbul’daki bazı berber ve kuaför kredi kartı kabul etmiyor. “POS bozuk”, “komisyon çok yüksek” ya da “nakit daha kolay” gerekçeleriyle müşteriler IBAN’a yönlendiriliyor veya doğrudan nakit ödeme isteniyor. Uzmanlara göre bu durum sektörde ciddi bir kayıt dışı ekonomi oluşturuyor. Kredi kartı kabul edilmemesi sadece tüketiciyi değil, ekonomiyi de etkiliyor. Vergi uzmanları, berber ve kuaför sektöründe önemli bir cironun sistem dışında kaldığını, bunun da kamu gelirlerinde kayba yol açtığını belirtiyor. Kartla çalışan ve fiş kesen işletmelerin ise haksız rekabetle karşı karşıya kaldığı vurgulanıyor. Ticaret Bakanlığı ve belediyelerin yaptığı fiyat ve POS denetimlerine rağmen kaçaklar hala yaşanıyor. Tüketici dernekleri, kartla ödeme kabul etmeyen işletmelere yaptırımların artırılması gerektiğini savunuyor. Özellikle fiyatların bu kadar yükseldiği bir ortamda nakit ısrarının daha fazla sorgulanması gerektiği ifade ediliyor.

