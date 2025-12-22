Onlar mobil berber
Hatay’ın Defne ilçesinde 15 yıldır berberlik yapan Salih Özçelik, arkadaşı İbrahim Culhacı’yla birlikte minibüsün içerisini düzenleyerek ‘mobil berber aracı’ yaptı. İki arkadaş, bir ‘alo’ ile müşterilerinin ayağına giderek VIP hizmeti veriyor.
- Berber dükkânında çalışan Salih Özçelik, bazı insanların berbere erişiminin zor olduğunu düşünerek mobil bir berber girişiminde bulundu.
- Müşteriler genellikle şantiye alanlarında çalıştığı için berbere gitme imkanı bulamıyor.
- Mobil berber hizmetleri için sabit dükkân dâhilinde belirlenen fiyatlar uygulanıyor.
- İbrahim Culhacı, Hatay'da ilk mobil berber olduklarını ve genellikle şantiye alanlarına gittiğini belirtti.
- İlk başta müşteriler şaşırmış fakat beğenmiş.
- Mobil berber fikri üç aydır düşünülmüş ve bir ay önce hayata geçirilmiş.
İşinden hayli memnun olduğunu söyleyen Salih Özçelik “Normalde berber dükkândayım. Bazı insanların imkânı olmuyor, gelemiyorlar, bu konuda onlara yardımcı olmak istedim. Müşterilerim sürekli şantiye alanlarında çalıştığı için gelme imkânı olmuyor, ben de böyle bir girişimde bulunmak istedim. Müşteriler ilk gördüğünde çok şaşırıyorlar. Normal sabit dükkândaki fiyattan alıyoruz. Parası olmayan kişilere de yardımcı oluyoruz. 1 aydır bu şekilde çalışıyoruz ve daha iyi şeyler de yapmak istiyorum. İmkânımız olduğu sürece bu işe devam edeceğim” dedi.
İbrahim Culhacı da “Hatay’ın ilk mobil berberi bizleriz. Kimsenin vasıtası olmadığı için genellikle şantiye alanlarına gidiyoruz. Müşteriler ilk gördükleri zaman garipsiyorlar ama beğeniyorlar. Bu fikri üç aydır düşünüyorduk, bir ay önce de hayata geçirdik” ifadelerini kullandı. Ramazan İlın - Cemal Kılınç HATAY İHA