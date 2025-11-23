Yunanistan’ın Batı Trakya’daki Osmanlı mirasına yönelik tahammülsüz tavrı bir kez daha krize dönüştü. İskeçe’nin Celepli köyünde yıllardır el sürülmeyen Osmanlı mezarlığını gönüllü olarak temizleyen Türk azınlık mensupları, "izinsiz çalışma" gerekçesiyle savcılığa çağrıldı.

Batı Trakya’nın İskeçe iline bağlı Celepli köyünde yaşayan Türk azınlık mensuplarının, yıllardır bakımsız kalan Osmanlı mezarlığını gönüllü olarak temizlemesi Yunanistan’da kriz çıkardı.

Mezarlığı kendi imkanlarıyla düzenleyip çevresini tel örgüyle kapatan soydaşlara, İskeçe Savcılığı tarafından “izinsiz çalışma” gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Soruşturma, İskeçe Arkeoloji Müdürlüğünün mezarlıkta izin alınmadan düzenleme yapıldığı iddiasıyla yaptığı suç duyurusunun ardından başlatıldı. Çalışmaya katılan Gürhan Ömeroğlu, ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı.

"YILLARDIR BAKIMSIZDI, BİZ SADECE KORUMAYA ÇALIŞTIK"

Ömeroğlu, nisan ayında bir grup gönüllüyle birlikte mezarlığın uzun süredir bakımsız olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Yıllardır o mezarlıktan taşlar çalınıyor, define aramak için kazılar yapılıyor, mezarlar tahrip ediliyor. Bizim tek yaptığımız bunu bir nebze olsun önlemek ve hayvanların içeri girmesini engellemek için tel örgü çekmekti."

Ömeroğlu, yapılan çalışmanın tamamen koruma amaçlı olduğunu, hiçbir kalıcı yapı içermediğini vurguladı. Buna rağmen ifadeye çağrılmasını “gerçekten komik ve trajikomik bir durum” sözleriyle değerlendirdi.

"HAYVANLARIN MEZARLIĞA GİRDİĞİNİ GÖRDÜKÇE İÇİMİZ ACIYORDU"

Gürhan Ömeroğlu, mezarlığın yıllarca ihmal edildiğini belirterek şöyle devam etti:

"Hayvanların mezarlığa girdiğini gördükçe içimiz acıyordu. Arkadaşlarla bir araya gelip sadece kazık çakıp tel örgü yerleştirdik. Hepsi bu."

Paskalya tatili döneminde yaptıkları çalışmanın ardından polisle iletişime geçildiğini aktaran Ömeroğlu, koruma amaçlı bir girişimin “suç unsuru” sayılmasının üzücü olduğunu söyledi.

YUNAN MAKAMLARININ ŞİKAYETİ TEPKİ ÇEKTİ

İskeçe Arkeoloji Müdürlüğünün gönüllülerin sosyal medyada paylaştığı fotoğrafların ardından harekete geçtiği, mezarlıkta “izin alınmadan düzenleme yapıldığı” gerekçesiyle savcılığa suç duyurusu yaptığı öğrenildi.

MÜZEYYEN BIYIK

