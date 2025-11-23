CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Terörsüz Türkiye' çıkışı CHP'de tartışmaları alevlendirirken, Gürsel Tekin’den gelen sert tepki gündeme damga vurdu. 'İhraç' taleplerine değinen Tekin, "Kemal Bey’e karşı aynı cüreti asla gösteremezsiniz" dedi ve Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını desteklediğini vurguladı.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı "Terörsüz Türkiye" açıklaması gündeme bomba gibi düştü.

Uzun soluklu sessizliğini bozan ve sosyal medya hesabından bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kritik ifadeler kullandı. Eski genel başkan, "Milletimizin CHP'den beklentisi, kardeşlik sürecinde öncü olması ve sürece istikamet çizmesidir" dedi.

Kılıçdaroğlu ayrıca CHP'nin iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamayacağına dikkat çekerek, "CHP derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir" dedi.

"BU CÜRETİ ASLA GÖSTEREMEZSİNİZ"

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı kesimler 'ihraç' çağrısında bulunurken, bu isteğe mahkeme tarafından CHP İstanbul il yönetimi için atanan geçici kurul üyesi Gürsel Tekin'den tepki geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tekin, 'Kendimize yapıldığında sustuk belki, ama Kemal Bey’e karşı aynı cüreti asla gösteremezsiniz" dedi.

"HİÇBİR ARSIZI, HİÇBİR YOLSUZU SAVUNMADIK"

Tekin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"CHP’nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun adı üzerinden ‘ihraç’ gibi sevimsiz ve yakışıksız bir ifadeyi dillendiren troll çeteleri şunu çok iyi bilsin:

Kendimize yapıldığında sustuk belki, ama Kemal Bey’e karşı aynı cüreti asla gösteremezsiniz.

Bu partinin genel başkanları dâhil bütün kadroları tarih boyunca hep hesap sormuştur; hiçbir zaman hesap vermekten kaçmamıştır. Biz hiçbir arsızı, hiçbir yolsuzu savunmadık. Kirli düzene, rüşvete, çıkar ilişkilerine omuz verenlerin yanında durmadık. CHP’nin geleneği temizdir, vicdanı temizdir, mücadelesi temizdir.

Sayın Genel Başkanımın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun görüşlerine katılıyorum:

Cumhuriyet Halk Partisi; iftiraların, kumpasların ve yolsuzlukla anılan her türlü kirli yapılanmanın dışında tutulmalıdır. Bu tablo artık sürdürülebilir değildir. Bu parti arınacak, güçlenecek ve yoluna devam edecektir.

Bugün karşımızda örgütlü bir troll çetesi var. Görevleri bellidir:

CHP’nin köklü geleneğini, ahlaki duruşunu ve siyasal mirasını kirletmek. Ama bilsinler ki, bu parti troll çetelerinin, çıkar çevrelerinin ya da karanlık yapıların dizayn edeceği bir parti değildir. Ve şunu herkes aklının bir köşesine kazısın: Çoban ateşi çoktan yakıldı. Bu saatten sonra hiç kimsenin konforlu bir alanı olmayacak. CHP’yi troll çetelerinin diliyle hizaya sokamazsınız. CHP, bedel ödeyerek mücadele edenlerin, hesabı tertemiz verenlerin, alnı açık olanların partisidir."

SİNEM ERYİLMAZ

