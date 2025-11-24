Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki yolcu minibüsünde yangın çıktı. Aracı hemen kenara çeken şoför yolcuları indirim yardım çağırdı.

Kocatepe Mahallesi'nde H.K. idaresindeki 31 HO 4010 plakalı minibüsün motor bölümü henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Durumu fark eden şoför, aracı yol kenarına çekerek yolcuları aşağı indirdi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu araçta hasar oluştu.

SEVDA KILIÇ

