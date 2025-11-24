ABD, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan barış planı görüşmelerinin ardından tarafların "güncellenmiş ve revize edilmiş bir barış çerçevesi taslağı" hazırladığını duyurdu.

Beyaz Saray'ın internet sitesinde İsviçre'nin Cenevre kentinde Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi amacıyla ABD yönetiminin gündeme getirdiği barış planı görüşmelerine ilişkin açıklama paylaşıldı.

BARIŞ TASLAĞI HAZIRLANDI

Açıklamada, görüşmelerin yapıcı bir atmosferde gerçekleştiği, adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik ortak taahhütlerin vurgulandığı belirtildi. Tarafların "kayda değer ilerleme kaydettiği" belirtilen açıklamada, görüşmelerin ardından tarafların "güncellenmiş ve revize edilmiş bir barış çerçevesi taslağı" hazırladığının altı çizildi.

NİHAİ KARARI UKRAYNA VE ABD ALACAK

İlerleyen günlerde Ukrayna ve ABD'nin ortak öneriler doğrultusunda çalışacağı belirtilen açıklamada, süreç ilerledikçe Avrupa'yla da istişare edileceği bildirildi. Ayrıca nihai kararların Ukrayna ve ABD tarafından alınacağına da dikkat çekildi.

MAHMUT EKİNCİ

Haberle İlgili Daha Fazlası