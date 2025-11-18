11 Eylül’ün gölgesinde yaşanan o kritik anlar yıllarca saklandı. Nükleer düğme neredeyse devreye giriyordu; yalnızca tek bir karar değişikliği tarihin akışını durdurdu. Rusya–ABD hattı çökerken Washington’daki komuta merkezinde panik dakikaları yaşandı.

11 Eylül’ün kaosu sırasında dünya, Washington ile Moskova arasındaki gizli gerilim yüzünden nükleer felaketin eşiğine sürüklendi.

İngiltere'de 2002-2006 arasında görev yapan Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Lord Alan West, 11 Eylül 2001’in kaos dolu saatlerinde George W. Bush’un nükleer sistemleri aktif konuma getirdiğini söyledi.

West, İngiltere’nin nükleer caydırıcı sistemine bağlı kırmızı hattın çaldığı saniyeleri şöyle aktardı:

"Nükleer ateşleme hücresinden aradılar. Amerikalılar üç sistemde de nükleer silahları hazırlamaya başlıyorlar. Stratejik hava unsurları, kıtalararası balistik füzeler ve yeraltı füzeleri aynı anda hazır konuma alınırken West, askerlerine sadece "Hiçbir şey yapmayın" dedi.

Washington ile Moskova arasında 2010'da imzalanan Yeni Stratejik Silahları Azaltma Antlaşması (New START) taraflara 700 fırlatma platformuna toplam bin 550 nükleer başlık konuşlandırma ve toplam 800 fırlatma sistemi bulundurma koşulu getiriyor.

ABD RUSYA SAVAŞIN EŞİĞİNE GELDİ

İletişim hatlarının çöktüğü o saatlerde Bush, Air Force One’dan Vladimir Putin ile iletişim kuramadı. Söz konusu kesinti, Moskova’da “ABD saldırıya mı hazırlanıyor?” paniğini tetikledi.

Dönemin ABD ulusal güvenlik danışmanı Condoleezza Rice’ın müdahalesiyle Rusya ile temas sağlandı ve nükleer seçenek geri çekildi. Ancak Washington ile Moskova arasındaki kopukluk, dünyanın saniyeler içinde nükleer bir savaşın eşiğine geldiğini gösterdi.

Su altında ilerleyen ve nükleer başlık taşıyabilen yeni bir drone yaptıklarını bildiren Rus lider ayrıca hiçbir ülkede bulunmayan füzeler geliştirdiklerini, sonbaharda denedikleri bu füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellenemediğini ve dünyanın tüm noktalarına ulaşabilecek sınırsız menzile sahip olduğunu söyledi.

CANLI NÜKLEER BAŞLIKLAR HAVALANDI

West’in anlattığına göre saldırı başladığında ABD’de üç farklı üste bulunan bombardıman uçaklarında düzinelerce canlı nükleer başlık hazır durumdaydı.

Yetersiz iletişim altyapısı yüzünden üst düzey ABD yetkilileri dakikalarca birbirine ulaşamadı; bu boşluk zincirleme bir nükleer refleksin tetiklenme ihtimalini korkutucu biçimde artırdı.

PUTİN KAYBEDERSE NÜKLEER SİLAHA SARILIR

Lord West, günümüzde de riskin çok büyük olduğunu söyledi.



1Rusya NATO ile tam bir savaşı kaybederse Putin’in nükleer silaha başvurması ihtimali var."

West’e göre Ukrayna’daki savaşın seyri, Avrupa ve Türkiye için yeni bir nükleer dönem riskini beraberinde getiriyor.

"SALDIRI ALTINDAYIZ"

Aynı podcast’e katılan NATO’nun eski genel sekreteri Robertson, Avrupa’nın siber dünyada yoğun saldırı altında olduğunu söyledi.

"Yeterince hazırlıklı değiliz, güvende değiliz" diyen Robertson, son haftalardaki dijital kesintilerin tesadüf olmadığını, bunların ardında Rus ordusunun GRU birimlerinin olduğunu dile getirdi.

Avrupa genelinde artan sabotajlar, NATO içinde “yeni kriz dönemi” tartışmalarını güçlendirdi.

