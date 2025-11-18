Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Yarın Türkiye'de toplantılar yapacağım. Müzakereleri yeniden canlandırmak için hazırlık yapıyoruz ve ortaklarımıza sunacağımız çözümler geliştirdik. Savaşı sona erdirmek için mümkün olan her şeyi yapmak Ukrayna'nın en önemli önceliğidir. Ayrıca savaş esirlerinin değişimini yeniden başlatmak ve savaş esirlerimizi eve getirmek için çalışıyoruz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile devam eden savaşın sona erdirilmesi amacıyla yürütülen müzakerelerin yarın Türkiye’de yoğunlaştırılacağını açıkladı.

TÜRKİYE’DE DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Sosyal medya hesabından duyuran Zelenskiy, Türkiye’de yapılacak temasların, barış müzakerelerini hızlandırma hedefi taşıdığını iletti:

"Yarın Türkiye'de görüşmeler var. Müzakereleri yoğunlaştırmaya hazırlanıyoruz ve müttefiklerimize sunacağımız çözümler üzerinde çalışıyoruz"

Ukrayna lideri, esir takası ve değişim süreçlerinin yeniden başlatılması için de yoğun bir hazırlık içinde olduklarını söyledi.

İSPANYA TEMASI

Zelenskiy, Türkiye temasları öncesi bugün İspanya’da olacağını duyurdu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşeceğini belirterek şu ifadeyi kullandı:

"İspanya Başbakanı Sanchez ile yapılacak görüşmenin bize daha fazla güç verecek anlaşmalar getirmesi için çalışıyoruz."

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yarın Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığını duyurdu.

İSTANBUL HATTI HAREKETLENDİ

Geçen hafta İstanbul’u ziyaret eden Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov, Zelenskiy tarafından “müzakereleri hızlandırma” göreviyle Türkiye’ye gönderilmişti.

15 Kasım’da yapılan açıklamada, Türkiye ve BAE arabuluculuğuyla tarafların “İstanbul anlaşmalarını aktif hale getirme” konusunda mutabakata vardığı duyurulmuştu. Bu süreçte özellikle 1200 Ukraynalının takası gündemde.

RUSYA’DAN İLK TEPKİ

Umerov’un açıklamaları Moskova’ya sorulduğunda, Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu sürece ilişkin detay vermekten kaçındı ancak esir takası temaslarının uzmanlar düzeyinde sürdüğünü söyledi.

Son resmi esir takası 2 Ekim’de gerçekleşmiş, iki taraf da 185’er askeri birbirine teslim etmişti.

MÜZEYYEN BIYIK

