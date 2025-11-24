Kasım ayının son haftasına girilirken sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi “Havalar ne zaman soğuyacak, ne zaman kar yağacak?” sorularını artırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son tahmin raporu ile birlikte önümüzdeki günlerde hava durumunda ciddi değişiklikler bekleniyor.

Havalar ne zaman soğuyacak, ne zaman kar yağacak soruları vatandaşların gündeminde. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede mevcut sıcaklıkların ortalamanın 5-6 derece üzerinde seyrettiğini, pazartesi itibarıyla ülke genelinde belirgin bir soğuma yaşanacağını ifade etti.

HAVALAR NE ZAMAN SOĞUYACAK?



Kasım ayı boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, yeni hafta ile birlikte belirgin şekilde düşmesi bekleniyor. Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre pazar akşamından sonra yurt genelinde soğuk hava dalgası etkili olacak ve sıcaklıklar bir anda 5 ila 6 derece gerileyecek.

Marmara, İç Anadolu ve yüksek kesimlerde düşen sıcaklıkla birlikte kış şartlarının ilk etkileri hissedilecek. 24 Kasım Pazartesi gününden itibaren birçok şehirde havalar soğumaya başlayacak.

NE ZAMAN KAR YAĞACAK?



Yüksek rakımlı bölgelerde pazartesi gününden sonra karla karışık yağmur beklenirken, yoğun kar yağışının Aralık ayıyla birlikte etkili olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji uzmanları 5-12 Aralık tarihleri arasında Türkiye’nin büyük bölümünde hissedilir bir soğuma yaşanacağını ve bazı bölgelerde kar yağışı ihtimalinin artacağını belirtti.

Uludağ gibi yüksek kesimlerde ise önümüzdeki hafta içi kar yağışı görülebileceği ifade edildi. Kıyı kesimlerde kar ihtimali Aralık ayının ikinci yarısında güçlenecek.

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre bugün birçok bölgede sağanak yağış bekleniyor. Marmara’nın batısından başlayarak İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Edirne, Yalova gibi illerde yağışlar gün içinde etkisini gösterecek. Ege Bölgesi’nin büyük bölümünde ve Akdeniz’de de aralıklı sağanak yağışlar görülecek.

İç Anadolu’da Ankara, Eskişehir, Konya ve çevresinde yağışların yer yer kuvvetlenmesi, yüksek kesimlerde yağmurun karla karışık hale dönmesi bekleniyor. Yağışlı havanın gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

BETÜL TOKKAN

